El desgaste acumulado durante más de dos días frente a la pantalla desembocó en una escena de incredulidad y lágrimas cuando el streamer estadounidense IShowSpeed alcanzó los créditos finales de GTA VI en modo historia, en el que sigue la trama de los personajes protagonistas.

Tras 52 horas y 30 minutos de transmisión ininterrumpida en la plataforma Twitch, sin haber dormido y deteniéndose únicamente para comer e ir al baño, el creador de contenido reaccionó con frustración ante el final de Jason y Lucía, los dos protagonistas de la entrega.

La jornada de juego del streamer había comenzado el 19 de noviembre de 2026 con un objetivo claro: resolver la historia principal del título de ‘Rockstar Games’ en el menor tiempo posible.

Para lograrlo, el creador dejó de lado las actividades opcionales que caracterizan a la franquicia ‘Grand Theft Auto’ —misiones secundarias que habitualmente sirven para explorar el entorno, conocer personajes y descubrir situaciones imprevistas a un ritmo propio— y se concentró de lleno en las misiones de la campaña.

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Aunque el streamer afirmó haber completado el videojuego al 100 %, la recta final de la partida distó mucho del festejo que anticipaba. En los minutos previos al cierre, celebraba una escena romántica entre Jason y Lucía y expresaba ante su audiencia el deseo de que la pareja lograra permanecer unida.

Ojo, spoiler de acá en adelante, no sigan si no quieren saber el final de GTA 6

Esa expectativa se quebró al presenciar el destino final de ambos personajes en su partida. En declaraciones recogidas durante su transmisión en Twitch y reseñadas por el medio Machala Móvil, IShowSpeed expresó su desconcierto frente a la pantalla: “¡Acabo de completar este juego durante 52 horas y los dos acaban de morir, hermano! ¡Me mintieron!”.

IShowSpeed se mostró afectado tras conocer el destino de los protagonistas del videojuego. (El Tiempo / GDA)

La falta de descanso y la exigencia física de mantenerse concentrado durante más de dos días continuos acentuaron el impacto emocional del cierre de la trama. Entre gritos e incredulidad, el creador explicó ante sus seguidores la razón por la cual la resolución de la historia le afectó de esa manera: “Llevo 52 horas sin dormir, hermano. Intenté sumergirme de verdad en este juego”.

¿Existen otros desenlaces para Jason y Lucía en GTA VI?

El fallecimiento de la pareja protagonista corresponde específicamente al cierre que experimentó el streamer durante su maratón. No obstante, ese resultado no implica necesariamente que exista un único final para todos los usuarios que completen la campaña del videojuego.

FULL CLIP: IShowSpeed had a MENTAL BREAKDOWN after Spending 3 days straight with no sleep and Jason & Lucia DYING at the END…😭💔 “I spend 52hrs and no sleep sat wallahi” https://t.co/VDzszzWVx9 — clipgod (@cclipgod) November 20, 2026

En distintas plataformas digitales y redes sociales circulan comentarios sobre posibles finales alternativos dentro de la historia de GTA VI, aunque hasta el momento dichas versiones no cuentan con una verificación independiente que confirme todas las rutas disponibles en el título.