Ivana Carolina llega a su isla: “Esto fue un logro colectivo”

El Distrito T-Mobile se engalanó anoche para darle la bienvenida a la Universal Woman 2025, Ivana Carolina Irizarry, quien regresó a la isla tras su triunfo en la competencia internacional hace un mes.

La velada, que fue amenizada por Plenéalo y Melina León, sirvió para que amigos y familiares de la soberana, así como aficionados de los certámenes de belleza, llegaran hasta el lugar para felicitar en persona a la nueva reina. Mientras aguardaban por la modelo, los presentes pudieron degustar algunas delicias como empanadillas de espinacas, empanadillas de carne y dátiles con queso de cabra. También hubo barra abierta.

Pasadas las 7:30 p.m., el animador José “Pepe” Calderón, anunció la llegada de Irizarry. Ataviada de amarillo, la beldad descendió por las escaleras de Plaza Popular visiblemente emocionada.

“‘Oh My God!’ Qué emoción, qué alegría. Buenas noches, Puerto Rico. Qué emocionante estar aquí de regreso a mi isla con todos ustedes. Esto no fue solamente un logro personal, esto fue un logro colectivo”, dijo Irizarry.

La también Universal Woman Puerto Rico 2025 aprovechó la ocasión para compartir lo que sintió al presentarse en el escenario internacional que este año tuvo lugar en Jaipur, India. Según expresó, el nombre de la isla no desapareció de su mente ni un solo instante.

“En cada paso que di en India tenía a Puerto Rico latiendo bien fuerte en el corazón. Cada pasarela, cada momento, cada palabra. Yo representé la cultura de Puerto Rico, nuestra resiliencia, esa fuerza que nos identifica como puertorriqueños. Le doy las gracias a todos ustedes que me han apoyado durante toda esta trayectoria”, puntualizó.

Irizarry, quien representó al municipio de Lares en Miss Universe Puerto Rico 2024, tuvo palabras para los principales directivos de Universal Woman. De igual manera, agradeció a quienes formaron parte del evento de recibimiento.

“A Universal Women Puerto Rico, por permitirme usar mi voz para inspirar. Y a todos ustedes que están aquí presentes en el día de hoy. A Pepe, gracias por estar aquí y a Distrito T-Mobile por este excelente recibimiento. A mis amigos y a todas las personas que se han sumado en este trayecto. Realmente es un sueño hecho realidad”, detalló.

1 / 16 | ¿Quién es Ivana Carolina? Su camino hasta la corona de Universal Woman. A sus 30 años, Ivana Carolina Irizarry se coronó en India como Universal Woman 2025, un triunfo sin precedentes para Puerto Rico. - Suministrada (Universal Woman) 1 / 16 ¿Quién es Ivana Carolina? Su camino hasta la corona de Universal Woman A sus 30 años, Ivana Carolina Irizarry se coronó en India como Universal Woman 2025, un triunfo sin precedentes para Puerto Rico. Suministrada (Universal Woman) Compartir

Para la reina boricua, ostentar la corona de Universal Woman 2025 es un ejemplo de que todo es posible cuando no se renuncia a los sueños. Irizarry, asimismo, mencionó que para cumplirlos hay que insistir y persistir.

“Cuando uno lo trabaja con el corazón, logramos el éxito deseado. Así que Puerto Rico brilla, inspira y está presente en el mundo entero. Gracias a todos y esta victoria no es solo mía, es nuestra”, expuso.

En el evento, que se celebró bajo el lema “Llegó, llegó la reina”, estuvo presente David Díaz, director nacional de Universal Woman Puerto Rico. El encargado de la franquicia local exteriorizó su orgullo y satisfacción con el desempeño de Irizarry en la pasarela internacional.

“Conseguimos traer la primera corona para Puerto Rico. Fueron meses de arduo trabajo, pero al final tuvimos resultados importantes, así que todas esas candidatas que están allá afuera, que quieran vivir esta experiencia, las inscripciones están abiertas, lo pueden ver en las pantallas. Comenzaremos nuestra edición 2026 en diciembre, coronamos la nueva Universal Women Puerto Rico 2026 en febrero, así que los esperamos a todos, hay muchos premios, como pueden ver en las pantallas, para la ganadora”, dijo Díaz.

El venezolano Alexander González, organizador de Universal Woman, también asistió a la actividad de recibimiento de Irizarry. El experto en certámenes de belleza sostuvo que vivir ese momento era un sueño cumplido.

“Es una alegría estar aquí celebrando un triunfo más para Puerto Rico, porque soy admirador de la belleza de la mujer puertorriqueña, es histórica que hoy Puerto Rico celebre nuevamente un triunfo de mano de nuestra querida Ivana Carolina. Para nosotros, en nombre de la organización, nuestra presidenta, nuestra CEO, estamos más que felices de tener no solamente una reina de la belleza, sino tener una mujer puertorriqueña que representa al hombre y a la mujer, soñadores, trabajadores, y que no solamente da un triunfo a Puerto Rico, sino que sabe llevar el nombre de Puerto Rico independientemente del escenario, en el lugar más alto”, subrayó.