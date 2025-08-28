Opinión
29 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
Farándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

"¡Llegó, llegó la reina!": recibirán a Ivana Carolina con gran fiesta en Distrito T-Mobile

El pasado 10 de agosto, la modelo boricua se alzó con la corona de Universal Woman 2025

28 de agosto de 2025 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ivana Carolina participó en Miss Universe Puerto Rico en dos ocasiones.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de su histórica participación en el certamen Universal Woman 2025, donde se convirtió en la primera boricua en ostentar el título, Puerto Rico está listo para recibir a Ivana Carolina. Los detalles del evento se revelaron esta tarde a través de las redes sociales de la competencia local.

RELACIONADAS

“¡Llegó la reina! Puerto Rico recibe con orgullo a Ivana Carolina, nuestra Universal Woman 2025, la primera en la historia en coronarse representando a nuestra Isla del Encanto", lee parte de la invitación.

El recibimiento de la presentadora será en Distrito T-Mobile y tendrá lugar el jueves, 11 de septiembre a las 6:30 p.m. La conducción, por su parte, estará a cargo de Pepe Calderón, con quien Ivana Carolina compartió labores en “Puerto Rico gana” de Telemundo.

Plenéalo y Melina León, asimismo, sentarán las pautas musicales. “Ven y celebra este gran triunfo en estilo, con música, alegría y orgullo boricua”, concluyeron.

Universal Woman 2025 se llevó a cabo en Jaipur, India, donde la representante puertorriqueña logró destacarse desde un inicio entre el resto de las candidatas, ganándose al jurado, así como a los fanáticos de los concursos de belleza.

“Este triunfo es para mi isla, para quienes me apoyaron y para todas las mujeres que luchan por sus sueños. Llevar la banda de Puerto Rico en el pecho y representar a mi isla en un escenario internacional ha sido el verdadero premio. Me voy con el corazón lleno, con el orgullo de haber compartido nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra belleza con el mundo entero. Este viaje ha sido un honor que llevaré conmigo por siempre”, fueron las primeras palabras de Irizarry tras recibir la corona.

A sus 30 años, Ivana Carolina Irizarry se coronó en India como Universal Woman 2025, un triunfo sin precedentes para Puerto Rico. La modelo fue seleccionada para representar a la isla como Miss Universal Woman Puerto Rico en diciembre del año pasado, cumpliendo su anhelado deseo de competir por su país en un certamen de belleza internacional. Cuando en diciembre del 2024 logró coronarse como Miss Universal Woman Puerto Rico, Ivana Carolina prometió traer la primera corona de ese certamen a la isla. ¡Y cumplió!
1 / 16 | ¿Quién es Ivana Carolina? Su camino hasta la corona de Universal Woman. A sus 30 años, Ivana Carolina Irizarry se coronó en India como Universal Woman 2025, un triunfo sin precedentes para Puerto Rico. - Suministrada (Universal Woman)

