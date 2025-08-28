“¡Llegó, llegó la reina!”: recibirán a Ivana Carolina con gran fiesta en Distrito T-Mobile
El pasado 10 de agosto, la modelo boricua se alzó con la corona de Universal Woman 2025
28 de agosto de 2025 - 7:48 PM
Después de su histórica participación en el certamen Universal Woman 2025, donde se convirtió en la primera boricua en ostentar el título, Puerto Rico está listo para recibir a Ivana Carolina. Los detalles del evento se revelaron esta tarde a través de las redes sociales de la competencia local.
“¡Llegó la reina! Puerto Rico recibe con orgullo a Ivana Carolina, nuestra Universal Woman 2025, la primera en la historia en coronarse representando a nuestra Isla del Encanto", lee parte de la invitación.
El recibimiento de la presentadora será en Distrito T-Mobile y tendrá lugar el jueves, 11 de septiembre a las 6:30 p.m. La conducción, por su parte, estará a cargo de Pepe Calderón, con quien Ivana Carolina compartió labores en “Puerto Rico gana” de Telemundo.
Plenéalo y Melina León, asimismo, sentarán las pautas musicales. “Ven y celebra este gran triunfo en estilo, con música, alegría y orgullo boricua”, concluyeron.
Universal Woman 2025 se llevó a cabo en Jaipur, India, donde la representante puertorriqueña logró destacarse desde un inicio entre el resto de las candidatas, ganándose al jurado, así como a los fanáticos de los concursos de belleza.
“Este triunfo es para mi isla, para quienes me apoyaron y para todas las mujeres que luchan por sus sueños. Llevar la banda de Puerto Rico en el pecho y representar a mi isla en un escenario internacional ha sido el verdadero premio. Me voy con el corazón lleno, con el orgullo de haber compartido nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra belleza con el mundo entero. Este viaje ha sido un honor que llevaré conmigo por siempre”, fueron las primeras palabras de Irizarry tras recibir la corona.
