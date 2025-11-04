Opinión
4 de noviembre de 2025
78°despejado
Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis en Instagram

La actriz de Hollywood no había hecho pública su relación con Curtis hasta ahora

4 de noviembre de 2025 - 8:15 PM

Fotografía tomada de la cuenta de instagram en la que aparece Jennifer Aniston junto al hipnoterapeuta y escritor Jim Curtis. (@jenniferaniston)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha confirmado su relación con Jim Curtis, hipnoterapeuta y escritor, publicando una fotografía de ambos en Instagram en la que lo felicita por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro”, escribe Aniston junto a la imagen, publicada la noche del domingo.

En la fotografía en blanco y negro, Aniston, de 56 años, rodea por la espalda a Curtis, de 50, mientras este esboza una amplia sonrisa y toma sus manos.

Curtis se define en Linkedin como entrenador y “especialista en subconsciente”, y a menudo publica en su perfil de Instagram -donde cuenta con 689,000 seguidores- videos en los que da consejos relacionados con el bienestar mental.

Aniston no había hecho pública su relación con Curtis hasta ahora, aunque éste la acompañó al estreno de la cuarta temporada de la serie ‘The Morning Show’ el pasado septiembre.

Además, en agosto pasado la prensa los captó a ambos entrando en un restaurante de Nueva York, donde cenaron con la pareja formada por el actor Jason Bateman y Amanda Anka, una de las productoras de ‘The Morning Show’.

Ese mes también se les vio en Malibu, California con la actriz Courteney Cox, compañera de reparto de Aniston en la serie ‘Friends’, y su pareja, Johnny McDaid.

Desde que saltó a la fama, la actriz ha mantenido relaciones sentimentales con figuras públicas como el actor Brad Pitt, de quien se divorció en 2005, o el también intérprete Justin Theroux, de quien se separó en 2018.

