Jenniffer González recibe a Ivana Carolina en La Fortaleza
Durante su visita, la Universal Woman 2025 pudo presentar su proyecto Hilos Dorados
26 de septiembre de 2025 - 5:08 PM
La reina de belleza Ivana Carolina Irizarry continúa en la isla como parte de su visita convertida en Universal Woman 2025. Ayer, la beldad fue recibida en La Fortaleza por la gobernadora Jenniffer González.
A través de las redes sociales del certamen de belleza describieron el encuentro como “un honor”. Asimismo, comentaron, que tanto González como Irizarry pudieron vivir un “momento especial”.
“Representar a su isla no es solo un momento, es un compromiso de por vida. Cuando un boricua brilla, todo Puerto Rico brilla. Este encuentro simboliza que la victoria va más allá del individuo y refleja la resiliencia, la fuerza y el orgullo de todo un pueblo. Agradecemos sinceramente a la gobernadora por abrirnos las puertas y brindarle a Ivana el espacio para presentar su proyecto Hilos Dorados, dedicado a crear experiencias que honran y celebran a nuestros adultos mayores", expresaron.
El pasado 12 de septiembre, la modelo tuvo su actividad de bienvenida oficial en Distrito T-Mobile. La velada fue amenizada por Plenéalo y Melina León, y sirvió para que amigos y familiares de la soberana, así como aficionados de los certámenes de belleza, llegaran hasta el lugar para felicitar en persona a la nueva reina.
“‘Oh My God!’ Qué emoción, qué alegría. Buenas noches, Puerto Rico. Qué emocionante estar aquí de regreso a mi isla con todos ustedes. Esto no fue solamente un logro personal, esto fue un logro colectivo”, aseguró Irizarry.
