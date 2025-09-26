Opinión
26 de septiembre de 2025
Noticia
Jenniffer González recibe a Ivana Carolina en La Fortaleza

Durante su visita, la Universal Woman 2025 pudo presentar su proyecto Hilos Dorados

26 de septiembre de 2025 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 12 de septiembre, Ivana Carolina tuvo su actividad de recibimiento oficial en Distrito T-Mobile. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La reina de belleza Ivana Carolina Irizarry continúa en la isla como parte de su visita convertida en Universal Woman 2025. Ayer, la beldad fue recibida en La Fortaleza por la gobernadora Jenniffer González.

A través de las redes sociales del certamen de belleza describieron el encuentro como “un honor”. Asimismo, comentaron, que tanto González como Irizarry pudieron vivir un “momento especial”.

“Representar a su isla no es solo un momento, es un compromiso de por vida. Cuando un boricua brilla, todo Puerto Rico brilla. Este encuentro simboliza que la victoria va más allá del individuo y refleja la resiliencia, la fuerza y ​​el orgullo de todo un pueblo. Agradecemos sinceramente a la gobernadora por abrirnos las puertas y brindarle a Ivana el espacio para presentar su proyecto Hilos Dorados, dedicado a crear experiencias que honran y celebran a nuestros adultos mayores", expresaron.

El pasado 12 de septiembre, la modelo tuvo su actividad de bienvenida oficial en Distrito T-Mobile. La velada fue amenizada por Plenéalo y Melina León, y sirvió para que amigos y familiares de la soberana, así como aficionados de los certámenes de belleza, llegaran hasta el lugar para felicitar en persona a la nueva reina.

“‘Oh My God!’ Qué emoción, qué alegría. Buenas noches, Puerto Rico. Qué emocionante estar aquí de regreso a mi isla con todos ustedes. Esto no fue solamente un logro personal, esto fue un logro colectivo”, aseguró Irizarry.

A sus 30 años, Ivana Carolina Irizarry se coronó en India como Universal Woman 2025, un triunfo sin precedentes para Puerto Rico. La modelo fue seleccionada para representar a la isla como Miss Universal Woman Puerto Rico en diciembre del año pasado, cumpliendo su anhelado deseo de competir por su país en un certamen de belleza internacional. Cuando en diciembre del 2024 logró coronarse como Miss Universal Woman Puerto Rico, Ivana Carolina prometió traer la primera corona de ese certamen a la isla. ¡Y cumplió!
Ivana CarolinaJennifer GonzálezLa FortalezaCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
