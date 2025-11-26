Opinión
26 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
José Luis Rodríguez “El Puma” sobre incidente en un avión: “Me echaron como un delincuente”

El cantante da su versión sobre lo que ocurrió con la tripulación de una aerolínea comercial

26 de noviembre de 2025 - 9:17 AM

Cantante José Luis Rodríguez, conocido como El Puma. (Archivo)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” ofreció su versión tras ser obligado a bajar de un avión de la aerolínea American Airlines en Quito, Ecuador, luego de un enfrentamiento con la tripulación.

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Si vas por una semana, llevas por tres semanas más, porque no sabes si en el sitio las vas a encontrar. Y sé que en el primer asiento, que siempre le digo a mi secretaria que no me busque el primer asiento sino el segundo o el tercero, no puedo llevar nada en la mano. Entonces meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Efectivamente, lo hice, pero llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo, que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo del asiento“, relató Rodríguez en un video en sus redes sociales.

De acuerdo al artista, en ese momento él inició enfrentamiento con la tripulación: “Tras la negativa, yo le dije a Cornado: ‘Hermano, es que yo necesito esto porque tengo medicinas ahí, me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, los antirrechazos que yo uso a horas determinadas...’. De todas maneras, accedí por supuesto. Le di mi bolso para que lo ponga arriba y la persona que está al lado también”.

El Puma contó que dijo luego un “comentario” que provocó el enojo de azafato. “Dije un comentario sobre que el muchacho era un poco tonto porque esto era muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona. Realmente la palabra fue ‘pendejada’, para nosotros la palabra es como decir tontería”.

“Pues va donde este muchacho (Ángel Coronado) y le dice que yo estoy hablando pestes de él. Este muchacho se acercó y aseguró que le iba a decir al capitán para ver si me quedaba en el avión. Fue entonces a hablar con él, un señor muy mayor que creo que está a punto de retirarse. Me acerqué yo también y le expliqué: ‘Capitán, déjeme explicarle, yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas’. A eso, él me contestó: ‘No, no, no, no me diga nada a mí, ellos son los que resuelven todo, todo el poder lo tienen ellos’”, agregó.

Según su relato, decidió interrumpir la discusión. ‘Señores, me están sacando del avión y no sé por qué realmente’. Antes le había pedido disculpas a los asistentes de tripulación. Me humillé y les aclaré: ‘Créanme que me están haciendo mucho daño, si me hacen esto, estoy sin turbina, estoy muy cansado, no me siento bien’”.

El intérprete de “tengo derecho a ser feliz” expresó que se sintió humillado y como un “delincuente”.

“Me echaron realmente como un delincuente. Lejos de mí toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien, no porque tengan la necesidad, sino porque yo soy así. El tema era que me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines”, dijo.

José Luis Rodríguez "El Puma"
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
