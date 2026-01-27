Julián Gil le escribe una conmovedora carta a su hijo Matías en su cumpleaños

El actor y presentador Julián Gil envío a su hijo Matías un emotivo mensaje con motivo de su cumpleaños número 9, una carta abierta en la que reafirma su deseo de tener una relación padre e hijo.

“Hoy, en tu cumpleaños, te abrazo con el alma”, escribió Gil al inicio del mensaje, en el que recordó el día del nacimiento de su hijo y aseguró haber estado presente “desde el primer segundo”. El también modelo reconoció que los años posteriores han estado marcados por procesos difíciles, decisiones legales y situaciones que, según expresó, escaparon de su control y le impidieron estar físicamente cerca del menor.

“Aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón:eres mi hijo, y te amo. Quiero empezar diciéndote algo que nadie puede cambiar: soy tu papá. Y el amor de un papá por su hijo, por más que quieran o intenten, no se rompe, no se apaga y no se olvida”, escribió.

En el mensaje, que acompañó con un video de esos primeros minutos juntos, el actor explicó que tanto la madre del niño como él solicitaron pruebas de paternidad en distintos momentos, aclarando que se trata de un derecho y no de una falta de amor. Asimismo, expresó gratitud hacia las personas que hoy cuidan y acompañan a su hijo.

Igualmente, recalcó que toda su familia espera tener una relación con el menor. “No soy el único que te espera, hijo. De mi lado tienes una familia que te ama y sueña con conocerte:hermanos, primos, tías, tío”.

Gil también hizo referencia a la familia que ha formado junto a su esposa Valeria, y expresó su deseo de que, algún día, Matías pueda conocerlos y sentirse igualmente acogido. “De nuestro lado también tienes brazos abiertos”, escribió.

A lo largo del texto, el actor compartió que, aunque a la distancia, ha podido ver crecer a su hijo a través de fotos, videos y relatos de personas cercanas, y que observa con orgullo sus intereses por el fútbol, la actuación y la música.

Finalmente, Gil aseguró que estará disponible cuando su hijo decida buscar respuestas. “El día que tú quieras, yo voy a estar aquí para sentarme contigo, mirarte a los ojos y contarte mi verdad, nuestra verdad”, expresó, reiterando que del lado de su padre “la puerta nunca estará cerrada”.

Julian Gil y Marjorie de Sousa, madre del menor, iniciaron una relación en 2014 y dos años más tarde anunciaron que se convertirían en padres den un niño; pero tras el nacimiento del pequeño Matías y con anillo de compromiso en mano, los problemas entre ambos comenzaron a surgir y en 2017 anunciaron su separación.

