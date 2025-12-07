Opinión
Katy Perry y Justin Trudeau se dejan ver juntos y felices en Instagram desde Tokio

Es la primera vez que la cantante comparte fotos y momentos con el político canadiense

7 de diciembre de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta ocasión, la cantante se mostró junto a Trudeau en una romántica publicación de Instagram donde escribió “Tokyo times on tour and more”. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen por fin juntos en las redes sociales de la cantante, después de que se han dejado ver juntos en momentos románticos, pero es la primera vez que Perry comparte fotos y momentos con el político canadiense.

Perry acompañó las fotos y videos con un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Tiempos de Tokio en tour y más”.

Después de que se confirmara la separación entre Perry con el actor Orlando Bloom en julio, fue vista paseando con Trudeau en el Mount Royal Park con un perro y cenando en Le Violon, donde compartieron una comida de varias horas sin demostraciones públicas de afecto, aunque el chef los describió como huéspedes perfectos.

Las versiones de un romance entre ellos crecieron cuando el canadiense fue captado a un concierto de Perry en el Bell Center junto a su hija Ella-Grace, ambos cantaron a todo pulmón “Firework”, lo que avivó los rumores iniciales.

En octubre, fueron captados en momentos afectuosos en un yate frente a Santa Bárbara, California, y Perry hizo una broma sobre su nuevo romance en un concierto en Londres.

En agosto de 2025, fuentes confirmaron que existía una atracción mutua en etapas muy tempranas, destacando intereses comunes como el idealismo y la música, pese a desafíos logísticos por sus viajes y responsabilidades como padres.

En las imágenes ambos se muestran juntos y sonrientes

La cantante se da una nueva oportunidad en el amor después de su relación con Orlando Bloom, la cual inició en 2016, aunque hubo pedida de matrimonio, nunca llegaron a casarse pese a seis años de relación y una hija en común llamada Daisy Dove Bloom.

RomancesKaty PerryJustin TrudeauOrlando Bloom
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
