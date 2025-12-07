Katy Perry y Justin Trudeau se dejan ver juntos y felices en Instagram desde Tokio

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen por fin juntos en las redes sociales de la cantante, después de que se han dejado ver juntos en momentos románticos, pero es la primera vez que Perry comparte fotos y momentos con el político canadiense.

Perry acompañó las fotos y videos con un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “Tiempos de Tokio en tour y más”.

Después de que se confirmara la separación entre Perry con el actor Orlando Bloom en julio, fue vista paseando con Trudeau en el Mount Royal Park con un perro y cenando en Le Violon, donde compartieron una comida de varias horas sin demostraciones públicas de afecto, aunque el chef los describió como huéspedes perfectos.

Las versiones de un romance entre ellos crecieron cuando el canadiense fue captado a un concierto de Perry en el Bell Center junto a su hija Ella-Grace, ambos cantaron a todo pulmón “Firework”, lo que avivó los rumores iniciales.

En octubre, fueron captados en momentos afectuosos en un yate frente a Santa Bárbara, California, y Perry hizo una broma sobre su nuevo romance en un concierto en Londres.

En agosto de 2025, fuentes confirmaron que existía una atracción mutua en etapas muy tempranas, destacando intereses comunes como el idealismo y la música, pese a desafíos logísticos por sus viajes y responsabilidades como padres.

En las imágenes ambos se muestran juntos y sonrientes