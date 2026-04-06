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Kennito, hijo de Daniela Droz, pide ser bautizado: “Los hijos son herencia de Jehová”

En el cierre de la Semana Santa el menor de 12 años recibió su bautismo acompañado de su familia

6 de abril de 2026 - 9:22 AM

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Bautismo de Kennito, el Hijo de Daniela Droz, el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026. (Instagram / @danieladroz)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Los padres son modelaje en la vida de los hijos y la presentadora Daniela Droz lo ha sido para su hijo Kenny Efraín Vázquez, quien ayer cumplió su deseo de bautizarse en Cristo en plena Semana Santa.

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Ayer, Domingo de Pascua, donde los cristianos celebraron la resurrección de Cristo, el hijo de Droz, de 12 años le pidió “ser bautizado para honrar a Jesús” con conciencia, según reveló la también cantante en sus redes sociales.

La presentadora fue criada en un hogar cristiano, pero desde hace cinco años tuvo un conversión profunda en la que decidió proclamar la palabra de Dios a través de sus eventos y todas sus acciones, y así ha sido. Para cerrar la Semana Santa acompañó a su amado hijo en su petición de bautismo.

Kennito, como cariñosamente lo llaman, se sumergió en las aguas acompañado de su mamá y el esposo de Daniela, el exbaloncelista Nathanael Crispín, en un conmovedor momento familiar.

Los hijos son herencia de Jehová - Salmo 127:3. Hoy no solo celebramos tradición… celebramos verdad. Cristo vive. Y hoy, mi hijo Kenny Efraín decidió vivir para Él y mi esposo y yo junto a nuestros hermanos en la fe estuvimos a su lado y fuimos testigos. Hoy entendí este versículo en otro nivel…no es solo que es un regalo, es que nunca me ha pertenecido. Fue confiado a mis manos por Dios, con propósito, con destino… con una asignación eterna”, expresó la presentadora en la redes sociales, junto al emotivo video del bautismo.

“Verlo dar este paso de fe, en el mismo día que celebramos la resurrección, me confirma que no estoy criando solo un hijo…estoy formando a un hombre que le pertenece a Él. Gracias JESÚS Hoy sí se celebró“, concluyó en su reflexión.

Kennito, es el único hijo de Daniela, producto de su relación con el cantante Ken-Y. El adolescente nació el 15 de diciembre de 2013 y sus padres mantienen una excelente relación por el bienestar del menor. Tanto Daniela como Ken-Y rehicieron sus vidas sentimentales y ambas familias comparten momentos especiales.

De igual forma, Kennito ha seguido los pasos de sus padres ya que a su corta edad ha realizado animaciones y ha grabado música.

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Daniela DrozSemana Santa
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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