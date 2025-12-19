Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La inesperada confesión de Chiky Bombom: “Yo soy prestamista”

Quienes le deban dinero, sin embago, no la tendrán fácil

19 de diciembre de 2025 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chiky Bombom tiene la capacidad de conectar con la vulnerabilidad humana a través de la alegría. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el primer “¡Buenas buenas!”, la personalidad de Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom” rompe cualquier esquema de pasividad. Caracterizada por una extroversión magnética y un uso audaz del lenguaje, la dominicana ha construido una marca personal basada en la autenticidad radical.

RELACIONADAS

Su carisma no solo reside en su forma de ser, sino en la capacidad de conectar con la vulnerabilidad humana a través de la alegría. El programa “En casa de Telemundo”, asimismo, supone uno de los canales donde la creadora de contenido puede impactar a la audiencia.

Durante la transmisión de ayer, jueves, la animadora sorprendió con una inesperada confesión. Junto a ella se encontraban los comunicadores boricuas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

“Yo soy prestamista. Yo soy lo más dulce para que le tomen dinero prestado, pero se lo digo así mismo: yo te lo voy a prestar y si no me lo pagas somos enemigos”, dijo.

Esa, sin embargo, no es la única consecuencia que sufrirá la persona que le deba. Según la presentadora, hay una mucho peor.

“Te denuncio en las redes, y te cobro. Aí, porque todo al que le gusta estar pidiendo prestado, mia mor, es bien sin vergüenza. Cuando necesitan el dinero vienen con su carita muy, muy fresca, pero cuando tienen que pagar...”, agregó.

De esta manera, la producción hizo una pregunta a través de las redes sociales del programa. “¿Quién se apunta y quién mejor corre?”, cuestionaron.

“Yo sentía que estaba muerta”: Chiky Bombom revela en video grave accidente de auto

“Yo sentía que estaba muerta”: Chiky Bombom revela en video grave accidente de auto

“Me falta el aire. Me siento muy perdida”, contó la famosa conductora de Telemundo.

Tags
televisiónTelemundoDeuda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: