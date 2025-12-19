La inesperada confesión de Chiky Bombom: “Yo soy prestamista”

Desde el primer “¡Buenas buenas!”, la personalidad de Lissette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom” rompe cualquier esquema de pasividad. Caracterizada por una extroversión magnética y un uso audaz del lenguaje, la dominicana ha construido una marca personal basada en la autenticidad radical.

Su carisma no solo reside en su forma de ser, sino en la capacidad de conectar con la vulnerabilidad humana a través de la alegría. El programa “En casa de Telemundo”, asimismo, supone uno de los canales donde la creadora de contenido puede impactar a la audiencia.

Durante la transmisión de ayer, jueves, la animadora sorprendió con una inesperada confesión. Junto a ella se encontraban los comunicadores boricuas Carlos Adyan y Aleyda Ortiz.

“Yo soy prestamista. Yo soy lo más dulce para que le tomen dinero prestado, pero se lo digo así mismo: yo te lo voy a prestar y si no me lo pagas somos enemigos”, dijo.

Esa, sin embargo, no es la única consecuencia que sufrirá la persona que le deba. Según la presentadora, hay una mucho peor.

“Te denuncio en las redes, y te cobro. Aí, porque todo al que le gusta estar pidiendo prestado, mia mor, es bien sin vergüenza. Cuando necesitan el dinero vienen con su carita muy, muy fresca, pero cuando tienen que pagar...”, agregó.

De esta manera, la producción hizo una pregunta a través de las redes sociales del programa. “¿Quién se apunta y quién mejor corre?”, cuestionaron.