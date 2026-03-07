Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Rickymanía invade Argentina

Al momento tiene cuatro funciones, luego del éxito en la venta de boletos

7 de marzo de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricky Martin durante su presentación en los Premios MTV a los Videos Musicales el domingo 7 de septiembre de 2025 en la Arena UBS en Elmont, Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) (Charles Sykes)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante portorriqueño Ricky Martin se presentará en Argentina el próximo 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, como parte de la gira "Ricky Martin Live 2026″. Y por entradas agotadas, agregó una función un día antes, el 17.

De acuerdo a la confirmación de la productora 6 Pasos, Ricky Martin desembarcará en el país a mediados del cuarto mes del año, para protagonizar dos shows pautados para el viernes 17 y el sábado 18 de abril, en el Campo Argentino de Polo.

El Campo Argentino de Polo en Palermo, Buenos Aires, cuenta con una capacidad aproximada de 15,000 a 17,000 espectadores en su Cancha N° 1 (conocida como “La Catedral”) para partidos de polo. Para eventos especiales, como conciertos, la capacidad total del predio puede aumentar a cerca de 30,000 o incluso más personas.

Cómo será el show

El concierto promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación y visualizers inmersivos. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en esta propuesta multisensorial.

Respecto de las presentaciones previas del cantante, se supo que el nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales, con impactantes coreografías y con los clásicos y muy sonados “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life”, “María”, “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

A su vez, el artista se encuentra trabajando en Brasil, desde donde compartió una actualización de sus próximos planes profesionales. “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”, expresó el cantante a través de un posteo de Instagram.

Empleada es sorprendida por Ricky Martin como nunca lo imaginó

Empleada es sorprendida por Ricky Martin como nunca lo imaginó

Negocio en Miami se viraliza tras ofrecerles bebidas gratuitas a Ricky y Bad Bunny

Estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, explicó el cantante en sus redes sociales.

La gira "Ricky Martin Live 2026″ comenzará el 7 de abril en Montevideo, Uruguay. El artista también se presentará el 10 de abril en Asunción, Paraguay. La parada en la Argentina es uno de los puntos principales de su recorrida regional. Por el momento son cuatro las funciones programadas: 12 en Córdoba, 14 en Rosario, 17 y 18 en Buenos Aires.

Como es sabido, el cantante boricua tiene un vínculo especial con el público argentino, por lo que se estima que el acompañamiento y afecto de sus seguidores se verá también reflejado en una masiva demanda de tickets para la segunda función que los organizadores se vieron obligados a agregar en el Campo Argentino de Polo.

La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
