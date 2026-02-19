Lorenzo Figueroa asegura que regresará a “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo
El presentador Frederik Oldenburg confirmó la undécima temporada del formato
19 de febrero de 2026 - 5:52 PM
La historia de “Exatlón Estados Unidos” sumó dos nuevos nombres de oro el pasado 16 de febrero. Tras semanas de intensos circuitos en la “Arena de Campeones” Anisa Guajardo y Kelvin Rentería se alzaron como los máximos ganadores, llevándose a casa el codiciado trofeo y un premio de $200,000 cada uno.
Desde su creación por Acun Medya, el formato ha dividido pasiones entre dos bandos: los Famosos (Equipo Rojo) y los Contendientes (Equipo Azul). Más que una simple competencia de colores, esta división representa el choque entre la experiencia profesional y el hambre de triunfo de los nuevos talentos.
Este año, Lorenzo Figueroa, hijo del cantante boricua Chayanne, se unió a las filas de los Contendientes con un objetivo claro: escribir su propia historia a través del esfuerzo físico y la disciplina. Esta tarde, el apodado “Tiburón de Miami” acudió a sus redes sociales con un mensaje a modo de cierre de temporada.
“Qué experiencia tan maravillosa que he vivido estos últimos 3 meses, fue un honor participar en la ‘competencia más feroz del planeta’. Muchas gracias a la producción, a los doctores, a mi equipo Azul y sobre todo a todos los que me apoyaron. Esto apenas está comenzando. El tiburón de Miami va regresar, pueden contar con eso. Los quiero mucho”, con estas palabras Figueroa dejó la puerta abierta a otras temporadas.
Durante la final del pasado lunes, el presentador Frederik Oldenburg confirmó que la cadena presentará la décimo primera edición de la competencia en el 2027.
