Lorenzo Figueroa asegura que regresará a “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo

La historia de “Exatlón Estados Unidos” sumó dos nuevos nombres de oro el pasado 16 de febrero. Tras semanas de intensos circuitos en la “Arena de Campeones” Anisa Guajardo y Kelvin Rentería se alzaron como los máximos ganadores, llevándose a casa el codiciado trofeo y un premio de $200,000 cada uno.

Desde su creación por Acun Medya, el formato ha dividido pasiones entre dos bandos: los Famosos (Equipo Rojo) y los Contendientes (Equipo Azul). Más que una simple competencia de colores, esta división representa el choque entre la experiencia profesional y el hambre de triunfo de los nuevos talentos.

Este año, Lorenzo Figueroa, hijo del cantante boricua Chayanne, se unió a las filas de los Contendientes con un objetivo claro: escribir su propia historia a través del esfuerzo físico y la disciplina. Esta tarde, el apodado “Tiburón de Miami” acudió a sus redes sociales con un mensaje a modo de cierre de temporada.

“Qué experiencia tan maravillosa que he vivido estos últimos 3 meses, fue un honor participar en la ‘competencia más feroz del planeta’. Muchas gracias a la producción, a los doctores, a mi equipo Azul y sobre todo a todos los que me apoyaron. Esto apenas está comenzando. El tiburón de Miami va regresar, pueden contar con eso. Los quiero mucho”, con estas palabras Figueroa dejó la puerta abierta a otras temporadas.

Durante la final del pasado lunes, el presentador Frederik Oldenburg confirmó que la cadena presentará la décimo primera edición de la competencia en el 2027.