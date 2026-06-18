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Los famosos que estuvieron presentes en en el debut de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026

18 de junio de 2026 - 9:06 AM

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Hinchas colombianos se reúnen en Ciudad de México en el debut de la selección de su país ante Uzbekistán, partido que ganaron. (Eduardo Verdugo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El amor por la camiseta no distingue fronteras, es por eso que, para este Mundial, miles de aficionados han viajado kilómetros para apoyar a su equipo, tal y como ocurrió en el reciente debut de la selección de Colombia.

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La escuadra colombiana tuvo su primer partido, la noche este miércoles, en el Estadio Ciudad de México, y además de los miles de aficionados que llenaron las gradas, varios famosos también se dieron cita para acompañarla.

Uno de los que más llamó la atención fue Maluma, quien a través de las redes sociales compartió imágenes de su llegada al inmueble, el encuentro con algunos jugadores y hasta a interacción que tuvo con sus paisanos.

“Equipo ganador”, escribió el reguetonero junto a las fotografías, en las que, incluso, se le veía a nivel de cancha, listo para gritar los goles de su selección.

En otros videos, publicados por los usuarios, aparece en un palco junto a su pareja, Susana Gómez.

Fonseca, por su parte, subió un video a sus historias de Instagram minutos antes de que el encuentro iniciara y no sólo se mostró acompañado de su familia, también del cantante Carlos Vives, quien un día atrás ofreció un concierto en el Estadio GNP.

Sebastián Yatra también presumió de su experiencia mundialista. En su cuenta oficial de Instagram compartió varios videos y fotografías de lo que vivió en el Estadio.

En una postal se le pude ver junto a varios fans mexicanos y al empresario Arturo Elías Ayub antes de ingrsar al recinto. Posteriormente se dejó ver, ya en su asiento, saludando a algunos seguidores que lo reconocieron y festejando las anotaciones del equipo de sus amores.

El cantante se unió a los aficionados para apoyar a su selección desde el estadio. Foto: Instagram.

Camilo, Juanes y Fanny Lu también compartieron imágenes desde la CDMX, aunque no revelaron si vivieron el partido en vivo o a través de la pantalla.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko

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Carlos VivesMalumaSebastián YatraFonsecaMundialMundial de Fútbol 2026
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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