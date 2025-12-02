Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luinny Corporán promete un proyecto “más grande, más global y más desafiante” en el 2026

El locutor acudió a sus redes sociales cargado de agradecimiento por el apoyo a “La mansión de Luinny”

2 de diciembre de 2025 - 6:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El locutor y comunicador Luinny Corporán. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con sus techos altos, amplios ventanales y lujosos acabados, “La mansión de Luinny” ofreció un escenario de ensueño que contrastó bruscamente con la cruda realidad de una competencia televisada y llena de polémica.

El “reality show” estrenó el miércoles, 29 de octubre. La gran final, asimismo, se vivió el pasado 30 de noviembre con la influencer colombiana Karina García como campeona.

Hoy, martes, el productor del programa, el dominicano Luinny Corporán, acudió a sus redes lleno de agradecimiento. La personalidad radial, de igual modo, dio a entender que el “reality show” regresará en el 2026 con más fuerza.

“Gracias Dios por la fortaleza, la visión y por permitir que este sueño ‘La mansión de Luinny’ trascendiera fronteras. Gracias a mi familia por ser mi base, a los patrocinadores por creer, a los participantes por entregarlo todo, y a Latinoamérica entera por convertir ‘La mansión de Luinny’ en uno de los ‘realities’ digitales más exitosos de Latinoamérica”, comenzó.

Corporán agregó: “Este fue solo el inicio. Lo que viene para mi plataforma será más grande, más global y más desafiante. Nos reinventamos, evolucionamos y nos preparamos para un nuevo capítulo que va a romper. Y ahora, a asumir el próximo reto: Fogarate 103.3 FM un desafío que marca una nueva era. Prepárense, porque lo que estamos por lanzar seguirá cambiando el juego".

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
Tags
Reality ShowsRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
