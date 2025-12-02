Luinny Corporán promete un proyecto “más grande, más global y más desafiante” en el 2026

Con sus techos altos, amplios ventanales y lujosos acabados, “La mansión de Luinny” ofreció un escenario de ensueño que contrastó bruscamente con la cruda realidad de una competencia televisada y llena de polémica.

El “reality show” estrenó el miércoles, 29 de octubre. La gran final, asimismo, se vivió el pasado 30 de noviembre con la influencer colombiana Karina García como campeona.

Hoy, martes, el productor del programa, el dominicano Luinny Corporán, acudió a sus redes lleno de agradecimiento. La personalidad radial, de igual modo, dio a entender que el “reality show” regresará en el 2026 con más fuerza.

“Gracias Dios por la fortaleza, la visión y por permitir que este sueño ‘La mansión de Luinny’ trascendiera fronteras. Gracias a mi familia por ser mi base, a los patrocinadores por creer, a los participantes por entregarlo todo, y a Latinoamérica entera por convertir ‘La mansión de Luinny’ en uno de los ‘realities’ digitales más exitosos de Latinoamérica”, comenzó.

PUBLICIDAD

Corporán agregó: “Este fue solo el inicio. Lo que viene para mi plataforma será más grande, más global y más desafiante. Nos reinventamos, evolucionamos y nos preparamos para un nuevo capítulo que va a romper. Y ahora, a asumir el próximo reto: Fogarate 103.3 FM un desafío que marca una nueva era. Prepárense, porque lo que estamos por lanzar seguirá cambiando el juego".