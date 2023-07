La legendaria cantante Madonna está encaminada en su recuperación luego que el pasado sábado, 24 de junio, fuera hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en Nueva York tras desarrollar una infección bacteriana grave.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en donde notificó lo que estaría ocurriendo en lo que respecta a su gira de espectáculos “Madonna: The Celebration Tour”, en la que tenía planificado recorrer 35 ciudades a partir del 15 de julio comenzando en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá. Luego seguiría por Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. Ese tramo finalizaría el 7 de octubre en Las Vegas. Sin embargo, esa primera etapa de su gira, señaló en su mensaje que será pospuesta.

“Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida. Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fue en mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaban incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien”, reza el mensaje publicado al mediodía de hoy, al que acompañó con una foto suya.

“Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme y les aseguro, ¡volveré con ustedes tan pronto como pueda! El plan actual es reprogramar la etapa de la gira en América del Norte y comenzar en octubre en Europa. No podría estar más agradecida por su atención y apoyo. Con amor, M”, finalizó.

La llamada Reina del Pop ofrecerá 11 espectáculos en Londres, Barcelona, París, Berlín, Milán y Estocolmo, entre otras ciudades, para finalizar en Ámsterdam el 1 de diciembre.

Madonna Louise Ciccone, nombre de pila de la estrella, fue hallada “inconsciente” el sábado, razón por la que fue trasladada a un hospital de Nueva York e intubada. El domingo, la artista presentó mejoría. No obstante, el pasado jueves 29 de junio trascendió que la cantante de 64 años estaba fuera de peligro.