Marko se presentará junto a Beta Mejía y Pollito Tropical en el Coliseo de Puerto Rico

“Llevo a Puerto Rico un ‘show’ cargado de energía, caras conocidas y personalidades del medio, que me van a acompañar ese día, como fue en Miami . Puerto Rico no será la excepción. Tendremos un invitado sorpresa de la industria de la música ; llevo muchas sorpresas. Y por supuesto, que La Bendecida tendrá parte importante de mi ‘show’ de ‘stand up comedy’, como siempre”, expresó el artista, cuyo nombre de pila es Marco Pérez.

“El año pasado tuve la oportunidad de hacer tres Bellas Artes de Caguas, donde me acompañaron más de 6,000 personas. Para mi sorpresa, más del 90% eran puertorriqueños, cuando yo pensaba que la mayoría iba a ser de la comunidad venezolana. Eso, sin duda, más que ser una sorpresa fue una alegría muy grande. Sabía que podía hacer algo más grande; sé que el ‘show’ del Choliseo será una puerta más que se me abre en Puerto Rico. El cariño que me da el puertorriqueño me recarga de una energía increíble para arrancar el 2024 con todo”, afirmó, quien recientemente se convirtió en el primer comediante latino en lograr un “sold out” en el Kaseya Center, en Miami.