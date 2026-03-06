Matías Ochoa aborda las especulaciones sobre su sexualidad

Nacido el 23 de septiembre de 1998 en Argentina, Matías Ochoa representa a una generación de creadores que no conocen fronteras. Con una disciplina forjada en el fitness y una visión clara en el entretenimiento, ha transformado su nombre en una marca personal de alcance global.

Esta noche, quien ha demostrando su destreza física en “Exatlón Estados Unidos 10″ y su pasión por la cocina en “Top Chef VIP 4″, acudió a sus redes sociales para abordar un tema que, según dijo, durante los últimos días, “a todo el mundo se le ha ocurrido dudar o hablar”. El joven de 27 años hizo referencia a la sexualidad, algo que le parece “perfecto”.

“Quiero aclarar que esto es un tema que no me molesta hablar, en lo absoluto. La sexualidad para mí es maravillosa”, comenzó.

El también cantante explicó que lo que sí le molesta es cuando las personas le piden que admita una versión u otra. “¿Qué me vas a decir?”, cuestionó en dos ocasiones.

“Hay comentarios que yo he visto que dicen: ‘sí, ya lo admitió’. Me da mucha risa”, continuó

El creador de contenido, de igual modo, aclaró que su orientación sexual la conocen sus familiares, sus amistades, exparejas y “la gente con la que yo he tenido un... ya tú sabes, ¿no?”.

Ochoa concluyó que no piensa aclarar ninguna duda sobre el tema. Asimismo, precisó que quienes quieran descubrirlo podrán hacerlo el día que lo conozcan en persona.