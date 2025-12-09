Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Micky Mulero y Nimsy López celebran 31 años de casados en medio de difícil momento: “Tranquila, todo pasará”

El año pasado, la pareja de ministros festejó su aniversario 30 “por todo lo alto”

9 de diciembre de 2025 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El año pasado, Nimsy López y Micly Mulero celebraron 30 años de casados. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La semana pasada, mientras Nimsy López enfrentaba una inesperada hospitalización, su esposo, Micky Mulero, se dirigió a la audiencia con un mensaje claro: “Hoy es el día de milagros”. Esta declaración, cargada de fe en medio de la incertidumbre, encapsula la esencia de su matrimonio.

Por 31 años, la pareja de ministros ha elegido creer en el poder de la oración y el compromiso mutuo, incluso cuando el camino se torna difícil. Hoy, día de su aniversario, el evangelista acudió a sus redes sociales con un mensaje para su esposa.

“El año pasado celebramos nuestros 30 años por todo lo alto. Hoy, día de nuestro aniversario, nos toca celebrar los 31 enfrentando una gran adversidad pero con fuerzas para vencer. Te Amo. Nimsy López, tranquila todo pasará”, lee el mensaje.

El pasado sábado Mulero ofreció una actualización sobre el estado de salud de la cantante, quien se encuentra hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras desde el 1 de diciembre. Antes, saludó y agradeció a todos los que -de alguna manera- se han hecho presente a lo largo de este período.

“Quiero dar un pequeño estatus de lo que pasa con Nimsy, cómo está ella y por qué hago este ‘live’”, comenzó. “Nimsy no está entubada, Nimsy no está en intensivo. Sí está en un cuadro privilegiado con un trato muy importante, sí hay un diagnóstico que nos reservamos como familia”, agregó.

Mulero, de igual modo, detalló que hay un tratamiento “muy agresivo y muy fuerte que se está dando”. Ayer, llegarían unos resultados que determinarían si la adoradora necesitaba entrar a un proceso “más difícil y más comprometedor”.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha actualizado la información sobre el diagnóstico.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
