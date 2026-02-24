Muere la hija del actor Martin Short
La causa de muerte de la mujer no ha sido revelada oficialmente
24 de febrero de 2026 - 7:21 PM
Katherine Short, una de los tres hijos de Martin Short, protagonista de la exitosa comedia “Only Murders in the Building”, falleció ayer a los 42 años en lo que las autoridades investigan como un posible suicidio.
“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, informó este martes el representante del actor en un comunicado al que tuvo acceso TMZ.
Katherine Short pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según dijeron fuentes policiales a la revista especializada.
El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió al domicilio de la hija de Short, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, en la tarde del lunes, donde fue encontrada muerta.
Katherine era la hija mayor de Short y Nancy Dolman, esposa de Martin durante 30 años, quien falleció en 2010 de cáncer de ovario.
Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura de la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del sur de California (USC) varios años después.
La Línea PAS 1-800-981-0023/988 o TDD 1-888-672-7623 está disponible, libre de cargos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, a todos aquellos que necesiten una primera ayuda psicosocial. Ofrece orientación, consejería en crisis, cernimiento preliminar y coordinación de hospital, entre otros servicios.
