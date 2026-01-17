Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere trágicamente actriz de Nickelodeon

El accidente ocurrió en la ciudad de Nueva York

17 de enero de 2026 - 12:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kianna Underwood. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Kianna Underwood, quien alcanzó la fama como estrella infantil de Nickelodeon, murió tras ser atropellada en Nueva York.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Underwood, de 33 años, fue embestida por un vehículo en el barrio de Brownsville, en Brooklyn.

Los informes policiales indican que el hecho ocurrió alrededor de las 18:50 horas del viernes 16 de enero, cuando la actriz intentaba cruzar la calle. En ese momento, una camioneta la impactó y la arrastró aproximadamente una cuadra.

Su cuerpo fue localizado con heridas de gravedad en la intersección de Osborn Street y Pitkin Avenue, donde paramédicos confirmaron su fallecimiento.

Las primeras investigaciones apuntan a que Underwood habría cruzado la vialidad con el semáforo en rojo y que el conductor no logró advertir su presencia. Sin embargo, el vehículo se dio a la fuga y hasta el momento no se han reportado arrestos. Las autoridades continúan con las investigaciones.

Kianna Underwood participó en la última temporada de “All That”, que concluyó en 2005, y desarrolló una carrera en el teatro. Además, prestó su voz al personaje Fuchsia Glover en la serie animada “Little Bill”.

Tags
NickelodeonMuertes
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
