11 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Musical “El Mago de Oz” regresa a escena tras su exitosa primera temporada

La producción de la Escuela Especializada de Bellas Artes de Ponce se presentará el 24 y 25 de octubre

11 de octubre de 2025 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con música, coreografías dinámicas y un cuidadoso diseño escénico, esta versión está inspirada en la obra de L. Frank Baum. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras el éxito de su primera puesta en escena el pasado mes de mayo, el Departamento de Teatro de la Escuela Especializada de Bellas Artes de Ponce subirá nuevamente a escena con la entrañable obra musical “El Mago de Oz”, en una vibrante adaptación que integra canto y baile.

Las nuevas presentaciones se llevarán a cabo en el teatro de la Escuela de Bellas Artes de Ponce en las siguientes fechas y horarios:

  • Jueves, 24 de octubre - 9:30 a.m. (función para escuelas)
  • Jueves, 24 y viernes 25 de octubre - 7:30 p.m. (público general)

El elenco, compuesto por 16 talentosos estudiantes, volverá a transportar al público al camino de ladrillos amarillos, donde “Dorothy” y su fiel amigo “Toto” emprenden un viaje inolvidable en busca del “Mago de Oz”. En el trayecto, conocerán al “Espantapájaros” (que anhela un cerebro), al “Hombre de Hojalata” (que busca un corazón) y al “León” (que desea valor), mientras enfrentan a la “Bruja del Oeste” y descubren que lo esencial siempre estuvo dentro de ellos.

El elenco del musical está compuesto por 16 talentosos estudiantes.
El elenco del musical está compuesto por 16 talentosos estudiantes. (Suministrada)

“El entusiasmo que despertó la primera temporada nos confirmó que esta historia sigue tocando corazones. Así que volvemos con el mismo ímpetu y energía, manteniendo la esencia de la obra que es celebrar la amistad, la valentía y el autodescubrimiento a través del teatro musical”, expresó Michael Ángelo Vargas, director del Departamento de Teatro.

Con música, coreografías dinámicas y un cuidadoso diseño escénico, esta versión inspirada en la obra de L. Frank Baum invita a soñar y a recordar que “no hay lugar como el hogar”.

La producción reúne a un equipo comprometido y creativo como Michael Ángelo Vargas (dirección), Debbie Ann Arroyo (asistencia de dirección), Samarie Echevarría, Marielix Vázquez, Joannys Laguer, Adriany Pérez e Isabella Bonilla (regiduría) y Erick Dones (diseño de luces). El vestuario y maquillaje están a cargo de los propios estudiantes como parte de su proceso formativo.

Para más información y reservaciones, llama al 787-290-9619 o al 787-376-1292. También puedes escribir a maikyvargas4@gmail.com o a desmrie05@gmail.com.

