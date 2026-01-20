Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nimsy López: “El milagro está hecho”

La cantante de música sacra recibió un “regalo de Dios” el pasado sábado y lo compartió en sus redes sociales

20 de enero de 2026 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nimsy López se ha establecido como una figura prominente en la música cristiana contemporánea. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantante de música sacra Nimsy López recibió el año 2026 bajo una atmósfera de profunda fe, manteniéndose firme frente a los recientes desafíos de salud que enfrentó a finales de 2025. Tras un periodo de incertidumbre en el que su vida se vio comprometida, la ministra se encuentra hoy estable y describe su proceso como un camino guiado por la mano de Dios.

RELACIONADAS

Ayer, lunes, la evangelista acudió a sus redes sociales para compartir un testimonio. Según concluyó, su milagro de sanación “está hecho”.

“Ayer sábado fue un día muy difícil. Anhelaba cantar estando en la casa. Quería elevar mi voz pero apenas podía porque mi voz se quebraba. Los que amamos adorar a Dios cuando cosas así suceden nos sentimos que nos falta el aire”, comenzó.

El domingo, mientras su esposo, el evangelista Micky Mulero predicaba, “sucedió algo muy especial, un regalo de mi Dios”.

“La pastora Dina Barajas me invitó a cantar con la adoración y cómo no decir ‘sí’ cuando amo exaltarle. Quizás no con mi mayor fuerza en la voz, pero sentir el abrazo del Padre no se puede calcular. Gracias Señor porque expandiste mis cuerdas vocales para adorarte. No sé cuánto dure, pero voy poco a poco, un día a la vez de la mano de mi Jesús”, expuso.

Luego de ser ingresada por segunda vez el 29 de diciembre de 2025 debido a nuevos hallazgos médicos, López continúa su proceso de recuperación en enero de 2026. Tras haber superado 20 días de hospitalización previa —11 de ellos en cuidados intensivos—, la intérprete puertorriqueña se declara en un estado estable mientras espera, junto a su familia y equipo médico, una mejoría total que ella misma define como “esperando el milagro”.

Emotivo momento en que la cantante Nimsy López salió del hospital

Emotivo momento en que la cantante Nimsy López salió del hospital

Sin poder contener las lágrimas, este fue su estremecedor mensaje mientras agradecía las oraciones.

