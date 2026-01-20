Nimsy López: “El milagro está hecho”

La cantante de música sacra Nimsy López recibió el año 2026 bajo una atmósfera de profunda fe, manteniéndose firme frente a los recientes desafíos de salud que enfrentó a finales de 2025. Tras un periodo de incertidumbre en el que su vida se vio comprometida, la ministra se encuentra hoy estable y describe su proceso como un camino guiado por la mano de Dios.

Ayer, lunes, la evangelista acudió a sus redes sociales para compartir un testimonio. Según concluyó, su milagro de sanación “está hecho”.

“Ayer sábado fue un día muy difícil. Anhelaba cantar estando en la casa. Quería elevar mi voz pero apenas podía porque mi voz se quebraba. Los que amamos adorar a Dios cuando cosas así suceden nos sentimos que nos falta el aire”, comenzó.

El domingo, mientras su esposo, el evangelista Micky Mulero predicaba, “sucedió algo muy especial, un regalo de mi Dios”.

“La pastora Dina Barajas me invitó a cantar con la adoración y cómo no decir ‘sí’ cuando amo exaltarle. Quizás no con mi mayor fuerza en la voz, pero sentir el abrazo del Padre no se puede calcular. Gracias Señor porque expandiste mis cuerdas vocales para adorarte. No sé cuánto dure, pero voy poco a poco, un día a la vez de la mano de mi Jesús”, expuso.

Luego de ser ingresada por segunda vez el 29 de diciembre de 2025 debido a nuevos hallazgos médicos, López continúa su proceso de recuperación en enero de 2026. Tras haber superado 20 días de hospitalización previa —11 de ellos en cuidados intensivos—, la intérprete puertorriqueña se declara en un estado estable mientras espera, junto a su familia y equipo médico, una mejoría total que ella misma define como “esperando el milagro”.