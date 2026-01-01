Nimsy López despide el año y recibe el 2026 desde el hospital, aferrada a su fe

La cantante de música sacra Nimsy López celebró la despedida del año y dio la bienvenida al 2026 desde una habitación del Centro Médico de Río Piedras, donde permanece hospitalizada.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió un mensaje de gratitud y esperanza, en el que reconoció que este cierre e inicio de año ha sido distinto, pero sostenida en su fe. “Un terminar y comenzar de año diferente, pero sostenidos en la fe de que el que va delante de nosotros es fiel y poderoso para mostrar su gloria”, expresó la artista, citando el pasaje bíblico de Efesios 3:20.

En la publicación, López agradeció de manera especial a quienes continúan orando por su recuperación, así como a su esposo, el evangelista Micky Mulero, a quien describió como un apoyo incondicional durante este proceso. También extendió su agradecimiento a sus hijos, familiares, amigos, hermanos en la fe y al personal médico y de enfermería del Centro Médico.

“Aferrados en que la fe es fe porque no lo ves, pero lo crees”, añadió la cantante, quien además envió un mensaje de Año Nuevo a sus seguidores y al pueblo que, según expresó, la ha acompañado con amor y solidaridad en este momento difícil.

La publicación se da en momentos en que López permanece bajo observación médica, luego de que fuera hospitalizada nuevamente el pasado 29 de diciembre, tras detectarse nuevos hallazgos durante una cita de evaluación. La artista había regresado a su hogar el 20 de diciembre, luego de pasar más de 20 días ingresada en la institución hospitalaria.

Cabe recordar que la cantante fue trasladada a la sala de intensivo del Centro Médico de Río Piedras el 10 de diciembre de 2025, aunque su ingreso inicial ocurrió el 1 de diciembre, tras presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado. Su esposo había indicado previamente que el diagnóstico continuaba siendo incierto, mientras se realizaban evaluaciones y tratamientos adicionales.