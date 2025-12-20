Dan de alta a Nimsy López: “El proceso ha sido fuerte”

Este diciembre, el nombre de la cantante de música sacra Nimsy López ha resonado con especial fuerza al unir a comunidades en oración tras enfrentar un crítico desafío de salud. Hoy, sábado, después de casi tres semanas hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras, la exponente fue dada de alta.

Esta tarde, el esposo de López, el ministro Micky Mulero, inició una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la intérprete. Con el fin de sorprender a la audiencia, el evangelista indicó que daría una “información importante acerca de la salud de Nimsy”.

Mientras los seguidores de la cantante se conectaban, Mulero aprovechó para agradecer a Dios y a todas las personas que de alguna forma u otra han dicho presente a lo largo del proceso de enfermedad de su pareja. Después de pedirle al público que compartieran el video, dijo que quería presentar a alguien que se encontraba a su lado.

PUBLICIDAD

“Saludos, bendiciones. Agradecida de Dios, agradecida de la gente, del pueblo, del amor, del cariño. En el día de hoy me han dado de alta. El proceso ha sido fuerte, ha sido difícil, pero el amor y la mano de Dios han sido indescriptible. Doy gloria a Dios que nos vamos para casita, en el nombre del Señor, así que agradezco enormemente a todos los que han estado al pendiente, orando, a todos los que han estado escribiendo”, relató López sin poder contener el llanto.