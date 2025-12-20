Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dan de alta a Nimsy López: “El proceso ha sido fuerte”

A través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, la cantante de música sacra pidió que las oraciones a su favor continúen

20 de diciembre de 2025 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante pasó casi tres semanas hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Este diciembre, el nombre de la cantante de música sacra Nimsy López ha resonado con especial fuerza al unir a comunidades en oración tras enfrentar un crítico desafío de salud. Hoy, sábado, después de casi tres semanas hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras, la exponente fue dada de alta.

Esta tarde, el esposo de López, el ministro Micky Mulero, inició una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la intérprete. Con el fin de sorprender a la audiencia, el evangelista indicó que daría una “información importante acerca de la salud de Nimsy”.

Mientras los seguidores de la cantante se conectaban, Mulero aprovechó para agradecer a Dios y a todas las personas que de alguna forma u otra han dicho presente a lo largo del proceso de enfermedad de su pareja. Después de pedirle al público que compartieran el video, dijo que quería presentar a alguien que se encontraba a su lado.

“Saludos, bendiciones. Agradecida de Dios, agradecida de la gente, del pueblo, del amor, del cariño. En el día de hoy me han dado de alta. El proceso ha sido fuerte, ha sido difícil, pero el amor y la mano de Dios han sido indescriptible. Doy gloria a Dios que nos vamos para casita, en el nombre del Señor, así que agradezco enormemente a todos los que han estado al pendiente, orando, a todos los que han estado escribiendo”, relató López sin poder contener el llanto.

La intérprete de “A prueba de todo” agregó: “Solo les pido que no me suelten de sus oraciones, el proceso de atenderme la situación continúa, pero damos gloria al Señor que en medio de todo su mano ha estado con nosotros, así que gracias. Todo mi amor, mi cariño y respeto para toda la gente que siempre nos han hablado y nos han dicho que estamos orando, que estamos con ustedes, así que gracias, gracias, gracias. Estamos de pie en el nombre de Jesús, y vamos por mucho más”.

Nimsy LópezCentro Médico en Río Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
