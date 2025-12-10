Trasladan a la cantante Nimsy López a sala de intensivo

La cantante de música sacra Nimsy López será trasladada a la sala de intensivo de Centro Médico de Río Piedras, según reveló hoy su esposo, Micky Mulero, tras nuevas evaluaciones médicas.

López se encuentra hospitalizada desde el 1 de diciembre en el Centro Médico, luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

El evangelista Mulero realizó un video desde el exterior del hospital para dar a conocer el estatus de salud de su esposa, la la directora del Ministerio Evangelístico Estruendo.

“Hubo tres doctores evaluándola porque hay un procedimiento y unos tratamientos muy importantes que hay que darle, y los doctores entienden que en sala de intensivo es mejor porque va a estar monitoreada mejor y porque los tratamientos que va a recibir son muy fuertes, pero a la misma vez muy importante para lo que estamos enfrentando”, explicó Mulero en la tarde de ayer durante una transmisión en vivo por Facebook.

PUBLICIDAD

El pasado 1 de diciembre, se supo que la cantante ingresó al hospital y desde esa fecha no ha recibido un diagnóstico. Mulero precisó que López “ha tenido unos problemas por el tratamiento, de presiones altas y el azúcar, pero son procedimientos que se están haciendo”, y que el diagnóstico sigue siendo “incierto” mientras “se siguen haciendo evaluaciones”.

“Nimsy está estable. Está comiendo, y reitero, ella no está entubada ni inconsciente; sí en muchas ocasiones la tranquilizan para que duerma porque necesita mucho descanso para tratar de recuperar el área afectada”, afirmó Mulero.

El evangelista pidió una vez más oraciones para la recuperación de su esposa y reconoció que no han perdido la fe en medio de las lágrimas que ha derramado en el proceso.

“Les pedimos una vez más que reforcemos esa oración, ella va a salir de esto, yo lo sé. Ha sido duro el proceso, hemos llorado mucho, pero tenemos fe, hemos visto a Dios obrando”, sostuvo.

López y Mulero cumplieron, ayer, 9 de diciembre, 31 años de matrimonio.