Solicitan donaciones de sangre para Nimsy López

Los donantes deben acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico

13 de diciembre de 2025 - 5:59 PM

Nimsy López es la intérprete de "Proceso". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La cantante de música sacra Nimsy López continúa hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras desde hace dos semanas. Su diagnóstico, según su esposo, el evangelista Micky Mulero, es reservado.

Esta mañana, como de costumbre, el ministro acudió a sus redes sociales con noticias sobre el estado de salud de la exponente. López necesita donaciones de sangre.

Los interesados, según la publicación, deben llegar al Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico. El horario es de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Asimismo, quienes deseen donar, se tienen que presentar con una identificación con foto e ir bien alimentados.

López fue trasladada a la sala de intensivo de Centro Médico de Río Piedras el pasado miércoles. Su ingreso al hospital, sin embargo, tuvo lugar el 1 de diciembre luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

“Hubo tres doctores evaluándola porque hay un procedimiento y unos tratamientos muy importantes que hay que darle, y los doctores entienden que en sala de intensivo es mejor porque va a estar monitoreada mejor y porque los tratamientos que va a recibir son muy fuertes, pero a la misma vez muy importante para lo que estamos enfrentando”, explicó Mulero ea través de una transmisión en vivo por Facebook.

Nimsy LópezCentro Médico en Río Piedras
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
