Solicitan donaciones de sangre para Nimsy López

Esta mañana, como de costumbre, el ministro acudió a sus redes sociales con noticias sobre el estado de salud de la exponente. López necesita donaciones de sangre.

Los interesados, según la publicación, deben llegar al Banco de Sangre del Centro Médico de Puerto Rico. El horario es de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Asimismo, quienes deseen donar, se tienen que presentar con una identificación con foto e ir bien alimentados.

López fue trasladada a la sala de intensivo de Centro Médico de Río Piedras el pasado miércoles. Su ingreso al hospital, sin embargo, tuvo lugar el 1 de diciembre luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

