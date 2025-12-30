Nimsy López vuelve a ser hospitalizada tras evaluación médica

Luego de haber recibido el alta médica tras más de 20 días hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras, la cantante de música sacra Nimsy López fue ingresada nuevamente al hospital.

Según sus redes sociales, la artista —quien había regresado a su hogar el pasado 20 de diciembre— se encuentra otra vez bajo el cuidado del personal médico de la institución, luego de que se detectaran “nuevos hallazgos que requirieron su hospitalización” durante una cita de evaluación.

“Había regresado a su hogar tras recibir el alta médica y la autorización para retomar gradualmente sus actividades, bajo seguimiento médico continuo. En el día de hoy, 29 de diciembre, durante una cita de evaluación, sus médicos identificaron nuevos hallazgos que requirieron su hospitalización inmediata para continuar con estudios y tratamiento”, se detalló en la publicación.

La intérprete de “A prueba de todo” se encuentra acompañada por su familia, que continúa solicitando oraciones por su pronta recuperación.

Cabe recordar que López fue trasladada a la sala de intensivo del Centro Médico de Río Piedras el pasado 10 de diciembre de 2025. No obstante, su ingreso al hospital ocurrió el 1 de diciembre, luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

“Ha tenido unos problemas por el tratamiento, de presiones altas y el azúcar, pero son procedimientos que se están haciendo”, y que el diagnóstico sigue siendo “incierto” mientras “se siguen haciendo evaluaciones”, explicó en aquel momento su esposo, el evangelista Micky Mulero, durante una transmisión en vivo por Facebook.