Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nimsy López vuelve a ser hospitalizada tras evaluación médica

La intérprete de música sacra había recibido el alta médica tras más de 20 días hospitalizada

30 de diciembre de 2025 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de haber recibido el alta médica tras más de 20 días hospitalizada en el Centro Médico de Río Piedras, la cantante de música sacra Nimsy López fue ingresada nuevamente al hospital.

Según sus redes sociales, la artista —quien había regresado a su hogar el pasado 20 de diciembre— se encuentra otra vez bajo el cuidado del personal médico de la institución, luego de que se detectaran “nuevos hallazgos que requirieron su hospitalización” durante una cita de evaluación.

“Había regresado a su hogar tras recibir el alta médica y la autorización para retomar gradualmente sus actividades, bajo seguimiento médico continuo. En el día de hoy, 29 de diciembre, durante una cita de evaluación, sus médicos identificaron nuevos hallazgos que requirieron su hospitalización inmediata para continuar con estudios y tratamiento”, se detalló en la publicación.

La intérprete de “A prueba de todo” se encuentra acompañada por su familia, que continúa solicitando oraciones por su pronta recuperación.

Cabe recordar que López fue trasladada a la sala de intensivo del Centro Médico de Río Piedras el pasado 10 de diciembre de 2025. No obstante, su ingreso al hospital ocurrió el 1 de diciembre, luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

“Ha tenido unos problemas por el tratamiento, de presiones altas y el azúcar, pero son procedimientos que se están haciendo”, y que el diagnóstico sigue siendo “incierto” mientras “se siguen haciendo evaluaciones”, explicó en aquel momento su esposo, el evangelista Micky Mulero, durante una transmisión en vivo por Facebook.

Nimsy LópezHospitalesCentro Médico en Río Piedras
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
