Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nimsy López ofrece su más reciente estado de salud: “Estable esperando el milagro”

La cantante de música sacra aún no tiene visión por el ojo izquierdo

7 de enero de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evangelista Micky Mulero junto a su esposa, la cantante Nimsy López. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La cantante de música sacra Nimsy López se conectó a sus redes sociales junto con su esposo, el evangelista Micky Mulero, ayer, el Día de Reyes, para dejarles saber a sus seguidores su más reciente estado de salud, luego de que pasara internada en un hospital durante la despedida del año.

Aunque le dio la bienvenida al 2026 desde una habitación del Centro Médico de Río Piedras, ese 1 de enero señaló que fue dada de alta y actualmente se encuentran en su casa.

“Estamos contentos aquí en casa, hace unos días luego de una hospitalización que no fue un descuido ni nada fuera de lugar. Fue una revisión que se me hizo y los médicos tomaron a bien el darme otro tipo de medicamento y estar como dos o tres, o cuatro días”, aclaró López.

“Estamos aquí en casita confiados y esperando en ese milagro. Y agradecidos con toda la gente que ha estado orando por nosotros, que ha estado al pendiente. Hemos estado en un tiempo de silencio, tranquilos y esperando en el Señor, pues porque todavía estamos en el proceso. Todavía no tengo visión en el ojo izquierdo y los médicos están trabajando con eso. Sobre todo, creemos en el poder de la oración y en que Dios hará un milagro”, destacó la artista.

Por su parte, su esposo aprovechó para agradecer a las miles de personas que se ha unido en oración por la salud y recuperación de López, así como las iglesias, los pastores, amigos y la prensa.

“La cuesta ha sido empinada, pero la estamos subiendo con fe, garantizándonos Dios su compañía para con nosotros”, añadió Mulero.

“Esto no ha terminado, la ruta sigue, pero estamos confiando en el Señor. El día 12 (de enero) hay otra revisión muy, muy, muy importante. Decisiones que hay que tomar. Sin embargo, estamos confiados en el Señor”, destacó Mulero al mencionar que el más reciente tratamiento de su esposa fue uno muy fuerte.

“Dios es capaz, Dios es capaz de hacer milagros. Dios es capaz de operar maravillas y prodigios, y estamos amparados en esa fe. Lo que cantamos, lo que predicamos ahora lo estamos viviendo de otra manera. Pero, queremos que la gente sepa que nuestra fe está arraigada en el Señor”, agregó López mientras exhorta a “no los suelten de sus oraciones”.

Previo a la hospitalización del pasado 29 de diciembre, la artista había regresado a su hogar el 20 de diciembre, luego de pasar más de 20 días ingresada en la institución hospitalaria.

Cabe destacar que López fue trasladada a la sala de intensivo del Centro Médico de Río Piedras el 10 de diciembre de 2025, aunque su ingreso inicial ocurrió el 1 de diciembre, tras presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de la pérdida de visión en ese mismo lado.

Su esposo había indicado previamente que el diagnóstico continuaba siendo incierto, mientras se realizaban evaluaciones y tratamientos adicionales. Al momento, no ha sido revelado el diagnóstico.

Nimsy LópezSalud
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
