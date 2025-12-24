Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Productores de La Feria tras operativo del DACO: “Nos sorprendió la inspección ocular del pasado viernes”

Según indicaron, solo les “señalaron por la falta de unos carteles”

24 de diciembre de 2025 - 5:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estrella en La Feria The Park. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La Feria The Park, antes La Feria 2000, se ha presentado en Puerto Rico desde hace 30 años. A lo largo de las tres décadas, según la compañía Famma Events, productores del evento, nunca han faltado al cumplimiento de los deberes con cada una de las agencias gubernamentales tanto estatales como municipales.

RELACIONADAS

Ayer, martes, los productores entregaron toda la documentación requerida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en relación a la certificaciones de cumplimiento con la instalación y operación de equipo de entretenimiento.

Lo anterior respondió a una inspección el pasado viernes, 20 de diciembre, en las inmediaciones del Estadio Hiram Bithorn, donde se presenta el evento.

“La verdad, nos sorprendió la inspección ocular del pasado viernes, pero como siempre hemos hecho, cooperamos con el mismo. Por eso, ayer, martes, hicimos entrega de toda la documentación, incluyendo certificados, sobre la operación de las máquinas de entretenimiento en La Feria The Park. Destacamos, además, solo nos señalaron por la falta de unos carteles: uno de ellos la Advertencia de DACO para evitar fraudes y el anuncio que aceptamos los dos métodos de pago, ‘cash’ y ATH (que de hecho lo aceptamos, solo faltaba el letrero) y ambas observaciones u omisiones involuntarias se corrigieron de inmediato”, indicaron los productores del evento.

Durante la inspección ocular, realizada por varios inspectores del DACO en conjunto con el DRD, “le ofrecimos entregarle copia de todos los permisos y certificaciones esa misma noche en La Feria, sin embargo, al tener que fotocopiar sobre más de 100 páginas, el propio secretario, Hiram Torres Montalvo, ofreció su correo electrónico para que se le hiciera llegar”, añadieron.

Famma Events, además, aclaró que si La Feria The Park abrió sus puertas en noviembre es “porque teníamos todos los permisos y estábamos en fiel cumplimiento de todas las reglas y certificaciones que requiere cada agencia, de lo contrario, era imposible que abrieramos al público”.

“En La Feria The Park siempre se ha cumplido rigurosamente de la A a la Z. Todos los años cada una de las agencias gubernamentales incluyendo el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Departamento de Salud, Municipio de San Juan y el Departamento de Hacienda, hacen sus inspecciones responsable y eficientemente para corroborar antes que el público tenga acceso y así autorizarnos a abrir”, dijeron.

En el comunicado de prensa agregaron: “Para nosotros, los fundadores, antes que productores, somos padres y abuelos, que tenemos como norte ofrecer una recreación sana, segura y limpia a la niñez y juventud de nuestra isla. La Feria es un lugar donde nuestros nietos también disfrutan”.

Tags
La Feria The ParkDACODepartamento de Recreación y Deportes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: