Productores de La Feria tras operativo del DACO: “Nos sorprendió la inspección ocular del pasado viernes”

La Feria The Park, antes La Feria 2000, se ha presentado en Puerto Rico desde hace 30 años. A lo largo de las tres décadas, según la compañía Famma Events, productores del evento, nunca han faltado al cumplimiento de los deberes con cada una de las agencias gubernamentales tanto estatales como municipales.

Ayer, martes, los productores entregaron toda la documentación requerida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en relación a la certificaciones de cumplimiento con la instalación y operación de equipo de entretenimiento.

Lo anterior respondió a una inspección el pasado viernes, 20 de diciembre, en las inmediaciones del Estadio Hiram Bithorn, donde se presenta el evento.

“La verdad, nos sorprendió la inspección ocular del pasado viernes, pero como siempre hemos hecho, cooperamos con el mismo. Por eso, ayer, martes, hicimos entrega de toda la documentación, incluyendo certificados, sobre la operación de las máquinas de entretenimiento en La Feria The Park. Destacamos, además, solo nos señalaron por la falta de unos carteles: uno de ellos la Advertencia de DACO para evitar fraudes y el anuncio que aceptamos los dos métodos de pago, ‘cash’ y ATH (que de hecho lo aceptamos, solo faltaba el letrero) y ambas observaciones u omisiones involuntarias se corrigieron de inmediato”, indicaron los productores del evento.

Durante la inspección ocular, realizada por varios inspectores del DACO en conjunto con el DRD, “le ofrecimos entregarle copia de todos los permisos y certificaciones esa misma noche en La Feria, sin embargo, al tener que fotocopiar sobre más de 100 páginas, el propio secretario, Hiram Torres Montalvo, ofreció su correo electrónico para que se le hiciera llegar”, añadieron.

Famma Events, además, aclaró que si La Feria The Park abrió sus puertas en noviembre es “porque teníamos todos los permisos y estábamos en fiel cumplimiento de todas las reglas y certificaciones que requiere cada agencia, de lo contrario, era imposible que abrieramos al público”.

“En La Feria The Park siempre se ha cumplido rigurosamente de la A a la Z. Todos los años cada una de las agencias gubernamentales incluyendo el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, Departamento de Salud, Municipio de San Juan y el Departamento de Hacienda, hacen sus inspecciones responsable y eficientemente para corroborar antes que el público tenga acceso y así autorizarnos a abrir”, dijeron.