¿Quién era el hombre famoso detrás de la máscara negra en los Grammy?
Llamó la atención durante la ceremonia al ganar Mejor Grabación Remix
2 de febrero de 2026 - 9:26 AM
En la ceremonia de los Grammy celebrada el domingo no pasó desapercibido un hombre vestido con una máscara negra que combinó con un esmoquin tradicional con guantes negros de acabado brillante, creando un efecto escultórico y casi futurista.
Pero ¿quién es el hombre detrás de la máscara? Es Gesaffelstein, un artista francés que reforzó el halo de misterio que ha construido a lo largo de su carrera, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.
Su nombre real es Mike Lévy, productor y compositor nacido en Lyon, Francia. Desde sus inicios en la escena techno europea, Gesaffelstein ha cultivado una estética influenciada por el cine expresionista, la moda y la cultura cyberpunk, donde la imagen es tan importante como el sonido.
Su trayectoria incluye colaboraciones de alto perfil con figuras como Kanye West, The Weeknd, Daft Punk y Pharrell Williams, así como la producción de álbumes que han marcado tendencia dentro de la electrónica contemporánea.
El artista logró subir al escenario para aceptar el premio a Mejor Grabación Remix por “Abracadabra – Gesaffelstein Remix”, consolidando una noche en la que su propuesta artística se manifestó tanto en lo visual como en lo musical.
