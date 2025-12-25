Reina la creatividad en las postales navideñas de la clase artística boricua

En Puerto Rico, la Navidad no es solo una temporada; es el escenario donde la identidad nacional alcanza su máxima expresión. Desde los acordes del cuatro hasta la vibrante plástica de los carteles de Reyes, la clase artística boricua se convierte en el pulmón de una festividad que se niega a morir.

En esta época festiva, al igual que siempre, muchas de las figuras de la industria del espectáculo nacional -de alguna forma u otra- contribuyeron a transformar la nostalgia en un manifiesto de resistencia y alegría.

Hoy, durante la celebración de Nochebuena, presentadores de radio y televisión, cantantes y actores acudieron a sus redes sociales con postales llenas de creatividad. También incluyeron poderosos mensajes de amor y paz.

A continuación, algunas felicitaciones de famosos del patio:

“En la casa de Santa no solo horneamos galletas. Horneamos recuerdos, leímos historias y nos fuimos de paseo en trineo, como cuando todo era más simple. La magia sigue ahí, solo hay que vivirla juntos. La Navidad tiene eso… te abraza con recuerdos, te saca sonrisas y te recuerda que el mejor plan, siempre es estar en familia", expresó la presentadora Gil Marie López junto al resto de su familia.

PUBLICIDAD

“Nochebuena. Deseo que lo pasen muy bonito”, fueron los deseos de la presentadora Ivonne Orsini.

La periodista Luz Nereida Vélez, asimismo, expresó: “Que el amor, la fe y la esperanza inunde sus corazones en esta Nochebuena y Navidad… Felicidades".

Cristian Diana, quien obtuvo el segundo lugar en “Objetivo Fama 7″, también tuvo palabras para sus seguidores. “Esta Navidad quiero desearles amor que abrace, paz que calme y sueños que sigan creciendo. Gracias por estar, por apoyar y por formar parte de mi camino. Que estas fiestas estén llenas de luz, fe y momentos reales. Feliz Navidad. Oh, sí”, exteriorizó.

Sin duda, una de las postales que más suspiros arrancó fue la del comediante Danilo Beauchamp. El protagonista fue su hijo de un año Danilo Antonio.

La merenguera Olga Tañón, de igual manera, conmovió con su escrito. “Dios nos bendiga ahora y siempre. Feliz Navidad para todos. Que la pasen hermoso. A los que pasan por algún momento de dolor, que Dios todopoderoso les brinde la fortaleza y el consuelo para poder sobrellevar este momento”, publicó.

Miss Universe Puerto Rico 2011, Viviana Ortiz Pastrana posó orgullosa junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con el exjugador de la NBA, José Juan Barea.