21 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Reinas mexicanas celebran la victoria de Fátima Bosch: “¡Tenemos cuarta!”

Pasadas ganadoras de Miss Universe escribieron mensajes de felicitaciones

21 de noviembre de 2025 - 7:47 AM

Hay un refrán mexicano que dice que “no hay quinto malo”, pero esta noche ese dicho popular quedó en el olvido gracias a Fátima Bosch. Ahora no hay cuarta mala, y es que la mexicana llevó para su país cuarta corona de Miss Universo.

En la noche del jueves, y luego de tres largas horas de competencia, la tabasqueña Fátima Bosch se coronó como Miss Universe 2025, imponiéndose ante la representante de Tailandia, país sede, que se quedó con el segundo lugar.

El triunfo de Bosch de inmediato desató todo tipo de reacciones entre los mexicanos, incluyendo las exreinas que ya han marcado la historia del certamen como Ximena Navarrete y Lupita Jones.

Navarrete fue una de las primeras en celebrar. A través de sus historias de Instagram compartió un breve pero sincero mensaje:

“Felicidades, Fátima Bosch ¡Tenemos cuarta!“, escribió junto a una captura del momento exacto de la coronación.

Minutos más tarde, Lupita Jones, la primera mexicana en ganar el concurso en 1991, también se sumó a la ola de felicitaciones. En sus redes posteó una fotografía de Bosch en su traje rojo bordado y publicó: “¡Felicidades México! ¡Felicidades Fátima Bosch!“.

El logro de Bosch fue doblemente significativo. Recordemos que hace tan solo unos días, la ahora mujer más bella del mundo se vio involucrada en el escándalo, luego del enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, Director de Miss Universo Tailandia.

El pleito tuvo lugar durante un evento previo a la final, que se llevó a cabo este jueves 20 de noviembre, cuando el empresario tailandés llamó “tonta” a la modelo y quiso intimidarla con la seguridad del lugar.

Desde ese momento, Bosch se convirtió en la voz del empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género, dos banderas que ondearon en toda su participación.

La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
