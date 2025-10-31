Opinión
31 de octubre de 2025
85°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Romeo Santos sorprende con disfraz y anuncio a sus fans

Pasó desapercibido por las calles de Nueva York

31 de octubre de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Romeo Santos se vistió del personaje Ace Ventura. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Fiel a su estilo “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, volvió a sorprender a sus seguidores durante la celebración de Halloween.

Como ya es tradición, el artista salió a las calles de Nueva York con un disfraz que no pasó desapercibido: esta vez encarnó al icónico personaje Ace Ventura, interpretado por Jim Carrey.

Entre risas, fotografías y saludos, logrando que no lo reconocieran, Romeo aprovechó el momento para compartir el lanzamiento de su nuevo álbum, programado para el 28 de noviembre.

En un video publicado en sus redes sociales, se le ve cargando un vinilo en sus manos, símbolo de su próxima producción musical.

Con este vídeo, Romeo Santos anunció a través de sus redes sociales que su nueva producción ya está disponible para pre-ordenar en plataformas digitales.

