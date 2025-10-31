Romeo Santos sorprende con disfraz y anuncio a sus fans
Pasó desapercibido por las calles de Nueva York
31 de octubre de 2025 - 2:18 PM
Fiel a su estilo “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, volvió a sorprender a sus seguidores durante la celebración de Halloween.
Como ya es tradición, el artista salió a las calles de Nueva York con un disfraz que no pasó desapercibido: esta vez encarnó al icónico personaje Ace Ventura, interpretado por Jim Carrey.
Entre risas, fotografías y saludos, logrando que no lo reconocieran, Romeo aprovechó el momento para compartir el lanzamiento de su nuevo álbum, programado para el 28 de noviembre.
En un video publicado en sus redes sociales, se le ve cargando un vinilo en sus manos, símbolo de su próxima producción musical.
Con este vídeo, Romeo Santos anunció a través de sus redes sociales que su nueva producción ya está disponible para pre-ordenar en plataformas digitales.
