EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tainy responde a la controversia por la canción que le molestó a Cazzu

El productor puertorriqueño expresó la intención detrás de la canción “Rosita”, interpretada por Rauw Alejandro y Jhay Cortez

27 de febrero de 2026 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de Tainy, en el Coliseo de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El productor Tainy habló por primera vez sobre la controversia relacionada con la canción “Rosita”, donde Rauw Alejandro y Jhay Cortez unieron sus voces tras años de rivalidad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el creador de éxitos musicales le pidió disculpas a la rapera argentina Cazzu, quien se molestó por las letras del tema en el que, además, también participó Bad Bunny como compositor.

Señaló que el objetivo de la colaboración era celebrar la reconciliación de los intérpretes.

“El propósito de crear ‘Rosita’ siempre fue la unión: poder escuchar a Jhayco y a Rauw juntos por primera vez en un mismo tema. La intencion nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona”, dijo.

"Lamento mucho que para algunas personas el resultado haya sido el contrario. Entiendo que todos tenemos puntos de vista distintos y que no siempre interpretamos las cosas de la misma manera; eso es algo que entiendo y respeto", añadió.

Este miércoles, la cantante confirmó su disgusto con el tema en el que, según ella, aplauden e intentan reinvindicar el comportamiento del padre de su hija con la frase: ‘Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal’.

La noche del 5 de enero, el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recibió a uno de los talentos más grandes y versátiles del género urbano: Tainy. La producción, atemperada a los conciertos más recientes en el Coliseo de Puerto Rico, ubicó una tarima 360 que el medio simulaba el interior de una torre de una computadora.De igual forma, Young Miko deleitó a los fanáticos con su música.
1 / 21 | Tainy reúne a decenas de colegas en su primer "Choliseo". La noche del 5 de enero, el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recibió a uno de los talentos más grandes y versátiles del género urbano: Tainy. - Stephanie Rojas

Más tarde, Nodal respondió acusando a su expareja de “dramática” y utilizar la situación para vender su gira, además desmintió su versión sobre el supuesto abandono paternal que sufre la hija de ambos.

El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
