Thalí García versus Manelyk González: la actriz y la influencer protagonizan intenso drama en las redes sociales

“Es que me parece tan bajo, tan poca madre jugar con el trabajo de la gente que, por lo menos personalmente a mí, me ha costado mucho trabajo estar donde estoy, y que por una persona que está mal de sus facultades mentales, porque sé que lo está, porque en el único ‘reality’ que estuve con ella, que abandonó (’Los 50′) , tenía problemas de medicamentos y demás, eso no importa, cualquiera puede tener ese tipo de problemas, yo por ejemplo voy al psiquiatra y estoy perfectamente bien, al chento por chento”, dijo González.

View this post on Instagram

“No piensas en los demás, es todo lo que tengo que decir del tema, creo que el trabajo de las personas habla por sí solo, creo que 10 años de carrera no me los va a venir a tirar una vieja loca que se ha salido de dos ‘realities’ de dos semanas porque no sabe trabajar y mi trabajo vale, cuesta mucho más que eso y yo por eso no tengo nada que decir, espero que haya disfrutado sus 24 horas de fama”, expuso.