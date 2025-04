Tras 20 años de enemistad, Elton John y Madonna se reconcilian

La artista, de 66 años, explicó que el distanciamiento entre ambos había sido doloroso para ella durante años. “Me afectaba saber que alguien a quien siempre admiré expresara públicamente su rechazo hacia mí. No lo entendía”, confesó. Sin embargo, decidió asistir al programa para confrontarlo cara a cara.

" Cuando lo vi, lo primero que me dijo fue ‘Perdóname’. En ese instante, todo cambió. El muro que nos separaba se vino abajo", relató la artista.

"Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente", expresó el cantante de “Tiny Dancer”.