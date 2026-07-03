Un cuento de hadas en el Madison Square Garden: todo listo para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Hoy será un día de cuento de hadas.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para este viernes en el Madison Square Garden, donde los amigos más cercanos y los familiares de la pareja —además de varios cientos de invitados más— asistirán a lo que se prevé que sea un evento fastuoso en el interior de este emblemático recinto neoyorquino.

Aún se desconocen muchos detalles sobre la próxima boda, pero un permiso municipal al que ha tenido acceso The Associated Press revela que la celebración nupcial del viernes está programada para comenzar a las 17:00 horas y podría prolongarse hasta las 04:00 horas de la madrugada siguiente (5:00 p.m.-4:00 a.m.).

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Un agente de las fuerzas del orden, al que se le había informado de los planes de seguridad, había declarado anteriormente a la AP que el jueves por la noche se celebraría una cena de ensayo más íntima, y una zona cubierta con una carpa ocultaba a los invitados de las miradas cuando los dejaban allí el jueves por la tarde. El agente habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los acontecimientos.

1 / 17 | Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años. En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) - The Associated Press 1 / 17 Taylor Swift y Travis Kelce: una historia de amor que cumple tres años En julio de 2023 Travis Kelce contó en un podcast que había intentado entregarle una pulsera de la amistad a Taylor Swift durante un concierto de The Eras Tour, un gesto que marcó el comienzo de la historia de amor. (AP Photo/Julio Cortez) The Associated Press Compartir

La boda es el último capítulo de la relación entre la superestrella de la música y el futbolista, que no ha dejado de emocionar y fascinar a millones de personas en todo el mundo —sobre todo a los “Swifties”, la enorme y apasionada comunidad de seguidores de la estrella del pop— durante los últimos tres años, desde que la pareja empezó a salir.

Aún quedan preguntas clave sobre cómo Swift y Kelce han transformado el MSG en un lugar para celebrar bodas digno de un multimillonario y del famoso ala cerrada de los Kansas City Chiefs, así como sobre quién actuará y quién oficiará la ceremonia. Desde hace días, camiones y equipos de trabajo entran y salen del recinto, montando carpas y transportando grandes cantidades de material al interior, lo que ha desatado más especulaciones sobre la transformación del MSG.

Y aunque los fans han visto a Swift lucir vestidos de novia en numerosos videoclips a lo largo de los años, muchos siguen deseando ver qué looks nos mostrará en la boda.

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Quizá el mayor enigma gire en torno a la elección del MSG. Los “Swifties”, los comentaristas y el público en general llevan semanas debatiendo las ventajas de este recinto, y algunos se han convencido de que debe tratarse de una cortina de humo para que la boda se celebre en otro lugar. Otros han señalado la ausencia de ventanas en el recinto y su estricta seguridad, lo que proporcionaría una oportunidad única de privacidad a una de las parejas más expuestas del mundo y, lo que es más importante, añadiría otra capa de protección.

La comisaria del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, se ha negado en repetidas ocasiones a confirmar que la boda de Swift y Kelce se celebrara el viernes en el MSG, pero ha afirmado que el departamento contará con los recursos adecuados en cada uno de los principales eventos del fin de semana, incluido el recinto. Aun así, la policía intentó sumarse a la diversión el viernes por la mañana, publicando un vídeo en las redes sociales en el que se veía a uno de sus jefes frente al MSG con un megáfono, lanzando un puñado de referencias nada sutiles a canciones de Swift; en un momento dado, dijo: “Este tiempo parece un verano cruel”, en alusión a su canción “Cruel Summer”.”

La boda tendrá lugar durante un fin de semana repleto de actividades, incluso para los estándares de Nueva York. Es el fin de semana del 4 de julio, en el que la ciudad se sumará a la celebración del 250 aniversario de la nación. Por otra parte, habrá un desfile de docenas de veleros en el río Hudson y está programado un partido del Mundial en Nueva Jersey. Por si fuera poco, también se avecina una enorme ola de calor en el noreste.