Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
80°aguaceros fuertes
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una carta, una canción y un sí: así fue la propuesta de matrimonio de Jencarlos Canela

El actor tiene una relación con la tenista inglesa Olivia Elliot

16 de noviembre de 2025 - 6:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jencarlos Canela y Olivia Elliot. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El actor cubano Jencarlos Canela anunció que próximamente se casará con su novia, la tenista inglesa Olivia Elliot, tras proponerle matrimonio en un romántico atardecer tras una cita frente al mar.

RELACIONADAS

El momento fue compartido por Canela a través de las redes sociales, donde relató que todo comenzó con una carta que escribió especialmente para su ahora prometida.

“Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras contemplábamos la puesta de sol. Me recordó al momento en que nuestra relación se hizo oficial, hace muchas puestas de sol. Mientras leía, sonaba de fondo esta canción que tanto significa para nosotros”, detalló el artista con el tema “You and I” de fondo y un brillante anillo de compromiso.

“Estas fueron las palabras que tenía en sus manos justo antes de darse la vuelta y honrarme, diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien. Desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió. No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles. Contigo, incluso mis tormentas tienen paz. Incluso los desafíos parecen valer la pena”, agregó.

La pareja lleva dos años de noviazgo. Antes de su relación con Elliot, Canela mantuvo una relación con la Miss Universe Puerto Rico 2017, Danyeshka ‘Danna’ Hernández.

Asimismo, comparte dos hijos con la actriz venezolana, Gaby Espino.“Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte. Nunca antes “para siempre” me había parecido tan real y posible como ahora, porque sé, sin lugar a dudas, que este es el lugar donde debo estar. Contigo. Siempre. De tu mejor amigo, tu fan número uno, tu amante y, si te das la vuelta y me honras con un “sí”, tu futuro marido”, finalizó el escrito con un video que capturó el momento.

Tags
Jencarlos Canelamatrimoniosboda
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: