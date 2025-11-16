Una carta, una canción y un sí: así fue la propuesta de matrimonio de Jencarlos Canela

El actor cubano Jencarlos Canela anunció que próximamente se casará con su novia, la tenista inglesa Olivia Elliot, tras proponerle matrimonio en un romántico atardecer tras una cita frente al mar.

El momento fue compartido por Canela a través de las redes sociales, donde relató que todo comenzó con una carta que escribió especialmente para su ahora prometida.

“Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras contemplábamos la puesta de sol. Me recordó al momento en que nuestra relación se hizo oficial, hace muchas puestas de sol. Mientras leía, sonaba de fondo esta canción que tanto significa para nosotros”, detalló el artista con el tema “You and I” de fondo y un brillante anillo de compromiso.

“Estas fueron las palabras que tenía en sus manos justo antes de darse la vuelta y honrarme, diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien. Desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió. No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles. Contigo, incluso mis tormentas tienen paz. Incluso los desafíos parecen valer la pena”, agregó.

La pareja lleva dos años de noviazgo. Antes de su relación con Elliot, Canela mantuvo una relación con la Miss Universe Puerto Rico 2017, Danyeshka ‘Danna’ Hernández.