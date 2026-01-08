Weinstein pierde intento de nuevo juicio

Nueva York - El productor Harvey Weinstein perdió este jueves su intento de anular la condena por una agresión sexual cometida en 2006, dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, mientras su defensa evalúa un acuerdo de culpabilidad de otro cargo de violación que aún no ha sido resuelto por el tribunal.

En la audiencia de hoy, la defensa alegó que esa condena estaba “viciada por presiones entre los jurados durante las deliberaciones”, incluyendo “discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal”, según consta en el acta judicial.

El juez Curtis Farber determinó que las tensiones reportadas entre los jurados durante las deliberaciones, incluidas discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal, “no constituían coerción real ni amenazas físicas” y que no afectaron la imparcialidad del veredicto.

Según el fallo, las tensiones fueron “parte del proceso normal de deliberación en un juicio prolongado” y que no justifican un nuevo juicio.

PUBLICIDAD

Weinstein, de 73 años, fue condenado el 11 de junio de 2026 por obligar a la asistente de producción Miriam Haley a realizar un acto sexual bajo coerción.

Esa condena se mantiene y, aunque Weinstein aún puede apelar, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, descontando los 6 años que ya ha cumplido.

Por otro lado, fue absuelto de un cargo similar relacionado con otra mujer, y el jurado no llegó a un veredicto en el caso de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann, cuyo nuevo proceso iniciará el 3 de marzo de 2026, según medios locales.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, afirmó hoy que está considerando un acuerdo de culpabilidad para resolver ese cargo de violación pendiente y así evitar un tercer juicio en Nueva York.

Weinstein permanece en custodia en Nueva York y mantiene además una apelación activa en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual, que podría derivar en nuevas penas si se confirma la sentencia o si es declarado culpable en el juicio pendiente en Manhattan.