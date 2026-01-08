Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Weinstein pierde intento de nuevo juicio

Además, evalúa declararse culpable en otro caso pendiente

8 de enero de 2026 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Harvey Weinstein durante su comparecencia en la corte de Manhattan. (STEVEN HIRSCH)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El productor Harvey Weinstein perdió este jueves su intento de anular la condena por una agresión sexual cometida en 2006, dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, mientras su defensa evalúa un acuerdo de culpabilidad de otro cargo de violación que aún no ha sido resuelto por el tribunal.

RELACIONADAS

En la audiencia de hoy, la defensa alegó que esa condena estaba “viciada por presiones entre los jurados durante las deliberaciones”, incluyendo “discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal”, según consta en el acta judicial.

El juez Curtis Farber determinó que las tensiones reportadas entre los jurados durante las deliberaciones, incluidas discusiones fuera de la sala y acusaciones de intimidación verbal, “no constituían coerción real ni amenazas físicas” y que no afectaron la imparcialidad del veredicto.

Según el fallo, las tensiones fueron “parte del proceso normal de deliberación en un juicio prolongado” y que no justifican un nuevo juicio.

Weinstein, de 73 años, fue condenado el 11 de junio de 2026 por obligar a la asistente de producción Miriam Haley a realizar un acto sexual bajo coerción.

Esa condena se mantiene y, aunque Weinstein aún puede apelar, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, descontando los 6 años que ya ha cumplido.

Por otro lado, fue absuelto de un cargo similar relacionado con otra mujer, y el jurado no llegó a un veredicto en el caso de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann, cuyo nuevo proceso iniciará el 3 de marzo de 2026, según medios locales.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, afirmó hoy que está considerando un acuerdo de culpabilidad para resolver ese cargo de violación pendiente y así evitar un tercer juicio en Nueva York.

Weinstein permanece en custodia en Nueva York y mantiene además una apelación activa en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual, que podría derivar en nuevas penas si se confirma la sentencia o si es declarado culpable en el juicio pendiente en Manhattan.

Hoy, ante el tribunal, Weinstein mantuvo su postura desafiante y declaró: “Sé que fui infiel, sé que actué mal, pero nunca agredí a nadie”.

Tags
Harvey Weinstein
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: