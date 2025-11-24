Zashely Alicea está lista para llegar a Puerto Rico y ser recibida por el pueblo

¡Es momento de llegar a casa! Luego de más de 27 horas de vuelo, Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea, se dispone a llegar a su tierra luego de una digna representación en la edición 74 del certamen Miss Universe, celebrado en Bangkok, Tailandia.

Antes de su partida, desde el aeropuerto, la representante de Puerto Rico publicó una fotografía entre maletas y cajas para expresar un mensaje de gratitud, luego de su representación, catalogada ante los expertos y mayoría de sus compatriotas, como una “extraordinaria”, que desde que llegó a la concentración, siempre estuvo muy sólida y consistente.

“Hasta luego Tailandia! Gracias por permitirme vivir uno de los más hermosos momentos de mi vida, por hacerme sentir en casa y recibirme con tanto amor! Una parte de mí siempre quedará aquí en tus tierras. Gracias!”, expresó la beldad boricua en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico, desde el aeropuerto de Tailandia. (Instagram)

En un recibimiento de reina, los puertorriqueños podrán llegar este próximo martes, 25 de noviembre, a la Placita de Aerostar del Aeropuerto Luis Muñoz Marín a las 12:30 p.m. para darle la bienvenida.

Alicea quedó entre las últimas 12 candidatas a la corona y la ganadora resultó ser Fátima Bosch, Miss México, en una edición que ha estado plagada de críticas y falta de credibilidad.