Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zashely Alicea está lista para llegar a Puerto Rico y ser recibida por el pueblo

Tras su destacada representación en el certamen internacional, Miss Universe Puerto Rico será recibida en el aeropuerto

24 de noviembre de 2025 - 11:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea, durante el desfile de traje de noche como parte del grupo de las 12 semifinalistas en la edición 74 de Miss Universe, celebrada en Tailandia. (Sakchai Lalit)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

¡Es momento de llegar a casa! Luego de más de 27 horas de vuelo, Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea, se dispone a llegar a su tierra luego de una digna representación en la edición 74 del certamen Miss Universe, celebrado en Bangkok, Tailandia.

RELACIONADAS

Antes de su partida, desde el aeropuerto, la representante de Puerto Rico publicó una fotografía entre maletas y cajas para expresar un mensaje de gratitud, luego de su representación, catalogada ante los expertos y mayoría de sus compatriotas, como una “extraordinaria”, que desde que llegó a la concentración, siempre estuvo muy sólida y consistente.

“Hasta luego Tailandia! Gracias por permitirme vivir uno de los más hermosos momentos de mi vida, por hacerme sentir en casa y recibirme con tanto amor! Una parte de mí siempre quedará aquí en tus tierras. Gracias!”, expresó la beldad boricua en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico, desde el aeropuerto de Tailandia.
Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico, desde el aeropuerto de Tailandia. (Instagram)

En un recibimiento de reina, los puertorriqueños podrán llegar este próximo martes, 25 de noviembre, a la Placita de Aerostar del Aeropuerto Luis Muñoz Marín a las 12:30 p.m. para darle la bienvenida.

Alicea quedó entre las últimas 12 candidatas a la corona y la ganadora resultó ser Fátima Bosch, Miss México, en una edición que ha estado plagada de críticas y falta de credibilidad.

Así lo hizo Zashely: mira cómo Puerto Rico brilló en Miss Universe

Así lo hizo Zashely: mira cómo Puerto Rico brilló en Miss Universe

La reina boricua logró entrar al Top 12 del certamen. Este fue su momento de gala.

Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZashely Alicea Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: