Ana Bárbara anuncia su retiro en 2026: “Me voy, mi alma ya no puede más

Desde Times Square, Nueva York, la “Reina Grupera” sorprendió con la noticia de que se alejará de los escenarios este año

6 de enero de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ana Bárbara cuenta con 30 años de carrera. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Por más cambiante que sea la industria de la música, la audiencia nunca está lista para el retiro de sus estrellas favoritas. Esto pasó con los fanáticos de la exponente mexicana Ana Bárbara, quien aprovechó los primeros minutos del 2026 para anunciar que pondría en pausa su carrera musical este mismo año.

La “Reina Grupera”, quien encendió el icónico evento de fin de año, enfatizó que no basta ser exitoso cuando el alma pide un descanso.

Ante las cámaras de Univision, la cantante sorprendió al confesar que sus planes para este 2026 incluían algo que muchos no esperaban: un retiro temporal. Sin rodeos, la mexicana prefirió ser honesta.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño ‘break’ porque lo necesita mi alma y mi corazón”, subrayó.

Lo anterior, además, encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas, ya que no se trató de una simple pausa por cansancio, sino de una necesidad emocional que la artista postergaba desde hace mucho.

Aunque la palabra “retiro” generó dudas y tristeza entre sus fieles admiradores, la actriz explicó que se trata de un descanso consciente, una pausa para reconectar consigo misma y con lo que considera verdaderamente importante. Sin embargo, no habló de fechas exactas ni de un regreso confirmado.

La cantante explicó que durante años intentó equilibrar su vida personal con el ritmo demandante de los escenarios, pero llegó a un punto en el que ese esfuerzo dejó de ser suficiente. “Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo”, confesó.

Ana Bárbara, finalmente, reveló que existen conflictos y personas que han intentado fracturar su núcleo familiar, una situación que terminó con esta decisión.

El accidente de Ana Bárbara que casi le cuesta la vida

El accidente de Ana Bárbara que casi le cuesta la vida

"Vi de frente a la muerte". Esto fue lo que reveló la cantante mexicana.

Tags
Ana BárbaraMúsicaRetiro
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
