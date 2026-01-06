Ana Bárbara anuncia su retiro en 2026: “Me voy, mi alma ya no puede más

Por más cambiante que sea la industria de la música, la audiencia nunca está lista para el retiro de sus estrellas favoritas. Esto pasó con los fanáticos de la exponente mexicana Ana Bárbara, quien aprovechó los primeros minutos del 2026 para anunciar que pondría en pausa su carrera musical este mismo año.

La “Reina Grupera”, quien encendió el icónico evento de fin de año, enfatizó que no basta ser exitoso cuando el alma pide un descanso.

Ante las cámaras de Univision, la cantante sorprendió al confesar que sus planes para este 2026 incluían algo que muchos no esperaban: un retiro temporal. Sin rodeos, la mexicana prefirió ser honesta.

“No les va a gustar a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño ‘break’ porque lo necesita mi alma y mi corazón”, subrayó.

Lo anterior, además, encendió las alarmas entre sus seguidores y colegas, ya que no se trató de una simple pausa por cansancio, sino de una necesidad emocional que la artista postergaba desde hace mucho.

Aunque la palabra “retiro” generó dudas y tristeza entre sus fieles admiradores, la actriz explicó que se trata de un descanso consciente, una pausa para reconectar consigo misma y con lo que considera verdaderamente importante. Sin embargo, no habló de fechas exactas ni de un regreso confirmado.

La cantante explicó que durante años intentó equilibrar su vida personal con el ritmo demandante de los escenarios, pero llegó a un punto en el que ese esfuerzo dejó de ser suficiente. “Soy madre de familia y he tratado de estar al 100%, pero no es lo mismo”, confesó.

Ana Bárbara, finalmente, reveló que existen conflictos y personas que han intentado fracturar su núcleo familiar, una situación que terminó con esta decisión.