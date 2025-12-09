Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así será la edición navideña de “The Sounds of Puerto Rico”

La Compañía de Turismo anunció los detalles del evento gratuito en el Viejo San Juan y presentó la campaña “Nuestra Navidad Suena”

9 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presentación también sirvió para el lanzamiento oficial del video publicitario de la campaña navideña “Nuestra Navidad Suena”, protagonizada por Víctor Manuelle. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Dando por inaugurada la temporada festiva, la Compañía de Turismo (CTPR) anunció este lunes los detalles de “The Sounds of Puerto Rico: Christmas Edition”, un evento cultural gratuito que se celebrará los días 13 y 14 de diciembre frente al Muelle 6 en el Viejo San Juan, justo en el corazón de la zona histórica.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, anunció la actividad que busca destacar la identidad sonora de la isla como parte de la experiencia turística para cautivar a la ola de visitantes que se espera en esta temporada alta.

“Puerto Rico tiene una Navidad única, larga, alegre y profundamente nuestra. Una Navidad que vibra en cada esquina, que se canta en cada plaza y que queremos seguir compartiendo con el mundo”, comentó Robles Cancel durante la conferencia de prensa en la sede de la agencia en el Paseo de La Princesa.

Turismo campaña Nuestra Navidad Suena
Turismo campaña Nuestra Navidad Suena (Suministrada)

Para esta edición navideña, la agenda del evento promete un repertorio musical pensado para toda la familia y para los amantes de la música de todas las generaciones.

Los talentos en tarima se dividirán de la siguiente manera durante el fin de semana:

Sábado 13 de diciembre

  • Objetivo Fama
  • Tributo al Topo por Adrean Cabán
  • Plenéalo
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Joseph Fonseca
  • Olga Tañón
  • Invitado sorpresa: Farruko

Domingo 14 de diciembre

  • Herminio de Jesús
  • José Nogueras
  • Giselle
  • Manny Manuel
  • La Tuna de Segreles
  • Show navideño de Danny Lugo
  • Cierre con Víctor Manuelle

“Ambos días disfrutaremos de una oferta musical de nivel mundial de algunos de los artistas favoritos de todas las generaciones”, comentó Robles Cancel.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel.
La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel. (Suministrada)

El evento coincide además con la 28va edición de la Feria de Artesanías de la CTPR, que reunirá a más de 250 artesanos de toda la isla. También habrá clases de bomba, trivia, rifas, kioscos de gastronomía típica y actividades para niños.

La directora destacó que la celebración generará un impacto económico directo estimado en $2.6 millones, beneficiando a artesanos, comerciantes, hoteles, restaurantes, turoperadores, taxistas, servicios de transporte, entre otros. A esto se suma un impacto adicional de $4.5 millones producto de la llegada de nueve cruceros que traerán más de 14,000 pasajeros al Viejo San Juan durante ese fin de semana.

Para facilitar la asistencia del público, se informó que habrá estacionamientos disponibles en La Puntilla, Paseo Portuario, Doña Fela, Covadonga, Salvation Army, Muelle 10, Ballajá y Navy Frontier, con un total de entre 2,000 y 2,500 espacios.

El Tren Urbano operará con conexión directa hasta la terminal de Covadonga desde las 6:00 a.m. hasta las 11:30 p.m., mientras que la lancha de Cataño estará en servicio de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

“Aunque hay estacionamientos disponibles, todos sabemos que el tráfico en el Viejo San Juan es un poco complejo. Por tanto, exhortamos grandemente a que utilicen alternativas de transporte”, enfatizó Robles Cancel.

Lanzamiento de la campaña “Nuestra Navidad Suena”

La presentación también sirvió para el lanzamiento oficial del video publicitario de la campaña navideña “Nuestra Navidad Suena”, protagonizada por Víctor Manuelle, que fue mostrado por primera vez durante la conferencia de prensa. El artista estuvo presente y reaccionó emocionado al verse en pantalla.

“He hecho un sinnúmero de cosas y campañas en mi carrera, pero representar a Puerto Rico siempre será lo más importante para un artista boricua”, expresó el cantante.

La pieza audiovisual recorre escenas emblemáticas de la Navidad puertorriqueña: la fiesta en el campo, la plaza iluminada, la magia de los Reyes Magos y las calles del Viejo San Juan llenas de color y tradición. “Nuestra Navidad Suena es una celebración visual y sonora de lo que somos como pueblo”, destacó la directora de la CTPR.

