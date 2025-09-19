Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
83°lluvia moderada
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Boletos para Tyler, The Creator en Puerto Rico ya están disponibles

El rapero estadounidense traerá su gira mundial “CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR” al Coliseo de Puerto Rico en marzo de 2026

19 de septiembre de 2025 - 10:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La espera terminó para los fanáticos locales de Tyler, The Creator. Desde hoy, viernes 19 de septiembre a las 10:00 a.m., están disponibles los boletos para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico a través de ticketera.com.

RELACIONADAS

Además de los boletos regulares, hay varios paquetes VIP disponibles.

La presentación forma parte de la etapa latinoamericana de su aclamada gira mundial “CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR”.

El artista, considerado uno de los más innovadores de su generación, se presentará en San Juan en marzo de 2026. El espectáculo promete una experiencia visual y sonora de alto nivel, con un repertorio que abarca sus éxitos recientes, incluyendo los álbumes “CHROMAKOPIA” y “DON’T TAP THE GLASS”, ambos líderes en las listas de Billboard.

La gira latinoamericana incluirá paradas en Ciudad de México, Guadalajara, San José, Bogotá (Estéreo Picnic), así como en los festivales Lollapalooza de Buenos Aires, Santiago y São Paulo.

El concierto de Tyler, The Creator en Puerto Rico, es producido por José Dueño.

Tags
ConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: