Boletos para Tyler, The Creator en Puerto Rico ya están disponibles

La espera terminó para los fanáticos locales de Tyler, The Creator. Desde hoy, viernes 19 de septiembre a las 10:00 a.m., están disponibles los boletos para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico a través de ticketera.com.

Además de los boletos regulares, hay varios paquetes VIP disponibles.

La presentación forma parte de la etapa latinoamericana de su aclamada gira mundial “CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR”.

El artista, considerado uno de los más innovadores de su generación, se presentará en San Juan en marzo de 2026. El espectáculo promete una experiencia visual y sonora de alto nivel, con un repertorio que abarca sus éxitos recientes, incluyendo los álbumes “CHROMAKOPIA” y “DON’T TAP THE GLASS”, ambos líderes en las listas de Billboard.

La gira latinoamericana incluirá paradas en Ciudad de México, Guadalajara, San José, Bogotá (Estéreo Picnic), así como en los festivales Lollapalooza de Buenos Aires, Santiago y São Paulo.