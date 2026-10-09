Daddy Yankee anuncia su nuevo álbum “La Postal” y estrena el sencillo “Botz”

Daddy Yankee inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Botz (Bésame Otra Vez)”, el primer sencillo de su próximo álbum, “La Postal”, que estará disponible el 30 de octubre bajo su sello DY Music.

El estreno precede al homenaje que recibirá el artista puertorriqueño como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación. La gala privada se celebrará el 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de la Semana del Latin Grammy.

En “BOTZ”, Daddy Yankee combina elementos de sus raíces en el reguetón con nuevas melodías y texturas sonoras. El tema incorpora teclados de sonido celestial, acordes de guitarra y ritmos marcados que acompañan su característico estilo vocal, hasta desembocar en un estribillo de gran fuerza.

La canción fue coescrita por el artista y Keityn, y producida por Jeremy Ayala, L.e.x.v.z., DUP y Xound.

PUBLICIDAD

El video musical, dirigido por STILLZ, utiliza una técnica de stop motion para presentar una secuencia de imágenes que culmina con un beso entre parejas reales. La propuesta visual apuesta por una estética cruda y auténtica, característica del trabajo del director.

Al explicar el significado del sencillo, Daddy Yankee aclaró que el título no alude a la tecnología, sino a la frase “Bésame Otra Vez”.

“‘BOTZ’ tiene que ver con mis raíces más puras del reguetón, pero incorpora nuevas texturas y melodías. Tiene el sonido de DY y es muy pegajoso. Quizás pienses que ‘BOTZ’ tiene que ver con tecnología y robots, pero en realidad significa ‘Bésame Otra Vez’. Es la primera canción del nuevo álbum y la manera perfecta de abrir el disco. El mejor algoritmo que tenemos en la historia es un beso”, expresó el artista.

Un álbum dedicado al amor

“La Postal” será el primer álbum conceptual de Daddy Yankee. El disco reunirá 15 canciones conectadas por una misma temática: el amor en sus distintas manifestaciones.

Según la descripción del proyecto, cada tema representa una carta de amor que el artista firma y envía desde el corazón. La propuesta abarca el amor romántico, familiar y propio, además de rendir homenaje a la música latina.

El álbum también explorará una combinación de sonidos afrocaribeños y otras influencias culturales, entre ellas la música punjabi, integradas al estilo que convirtió al puertorriqueño en una de las figuras más reconocidas del reguetón.

“Una postal dice algo que un mensaje de texto no puede decir; me detuve, pensé en ti y quise que conservaras ese recuerdo. Ese es el espíritu de este álbum”, explicó Daddy Yankee.