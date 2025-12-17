Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dalex se une al sello Serving Sounds: “Quiero rodearme de gente que entienda mi visión”

En esta nueva etapa de su carrera, el exponente contará con un equipo de manejo ampliado

17 de diciembre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dalex se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la nueva generación del reguetón. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Justo cuando los sellos independientes redefinen las reglas del juego en la música latina, Serving Sounds, la compañía dirigida por el ejecutivo Oscar Guitián Jr., anuncia la incorporación del reconocido artista urbano Dalex a su roster internacional.

“Dalex representa todo lo que queremos impulsar en Serving Sounds: autenticidad, visión y una propuesta que trasciende modas. Es solo el comienzo de una nueva era para él, y un paso importante en nuestra misión de construir una compañía que combine excelencia creativa y visión global”, afirmó Guitián, CEO y fundador del sello.

Con más de 5,000 millones de reproducciones globales, Dalex se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la nueva generación del reguetón. Su ascenso internacional comenzó en 2018 con “Pa’ mí”, tema certificado 3x Platino (RIAA), que alcanzó el #1 en el “Global Viral 50″ de Spotify (17 países) y el #1 en el “Top 100″ de Apple Music (4 países), además de ser reconocido por Rolling Stone como una “Song You Need to Know”.

“Estoy en un momento donde quiero rodearme de gente que entienda mi visión y me empuje a crecer. Oscar y su equipo creen en mi propuesta y en lo que puedo aportar a la música latina a nivel global”, expresó Dalex.

Su primer álbum, “Climaxxx” (2019), permaneció 34 semanas consecutivas en los listados de Billboard Latin Rhythm Albums y fue destacado por Vibe Magazine entre los Best Latinx Albums of 2019. En 2021 lanzó “Unisex”, que debutó en el “Top 10″ de “Billboard Latin Rhythm Albums” y el “Top 15″ de “Latin Albums”, y en 2023 presentó el EP “Reggaetón Sex” con el que reafirmó su lugar como una de las voces más innovadoras y versátiles del género.

En esta nueva etapa de su carrera, Dalex contará con un equipo de manejo ampliado que incluye el regreso de Juan “Vibra” Díaz, quien formó parte de su equipo desde el comienzo.

“Regresar a trabajar con Dalex es un honor. Estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos y por la oportunidad de contribuir a su visión”, comentó Díaz.

Dalex alborota una escuela en Orlando

Dalex alborota una escuela en Orlando

El reguetonero realiza una gira por las instituciones escolares en Florida.

Dalex
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
