El elenco del espectáculo “Disney 100 in concert” se encuentra en suelo boricua para presentarse, por primera vez, junto a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

La cita musical será el sábado, 4 de noviembre, a las 6:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Disney 100 in concert” es un concierto sinfónico que se da en el año del aniversario 100 de The Walt Disney Company y presenta algunas de las canciones más icónicas de Walt Disney Animation Studios desde 1923 hasta hoy. Realizó una exitosa gira por Latinoamérica, que incluyó Argentina, México, Ecuador, Perú y Panamá.

“He decidido traer más eventos familiares y qué mejor manera de hacerlo con este espectáculo que tanto padres, como niños podrán disfrutar. No importa la edad, todos vivirán la magia y música que se presenta en este show”, indicó el productor Paco López.

PUBLICIDAD

Asimismo, López recalcó: “hicimos un paquete especial para aquellas personas que compren 4 boletos o más de un 25% de descuento. No queremos que dejen pasar la oportunidad de tener una gran experiencia familiar. Solo tienen que incluir el código Disney25 al momento de hacer el pago”.

Bajo la dirección musical del Maestro Thiago Tiberio, el mágico espectáculo presentará al público éxitos musicales como “We don’t talk about Bruno” de ENCANTO, “You’re Welcome” de MOANA y “In Summer” de FROZEN, y los clásicos de siempre que incluirán “A Whole New World” de ALADDIN, “Part of Your World” de THE LITTLE MERMAID, “Bibbidi-Bobbidi-Boo” de CINDERELLA y “Supercalifragilisticexpialidocious” de MARY POPPINS, entre otros.

Además, contará con más de 20 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y reunirá a 15 de los personajes más entrañables de Disney como Mickey Mouse y Minnie Mouse, Elsa y Anna, Rapunzel y Flynn y La Sirenita, entre otros.

Por su parte, Rose Sappia, portavoz de Rola Company representantes de Walt Disney en Puerto Rico, añadió que “este es un espectáculo que tiene un recorrido visual y musical muy basto, que viene de presentarse exitosamente a lo largo de América Latina. Ya más de 80,000 personas vieron este show y estamos muy felices de estar aquí en Puerto Rico”.

El evento es un espectáculo pensado para toda la familia. La selección de temas brinda un factor nostálgico para los adultos y para los más jóvenes.

“Para nosotros es sumamente importante traer variedad en la programación al público y al pueblo de Puerto Rico. Este show es una producción de alto nivel que nos transportará a las memorias de nuestra niñez. Para nosotros es un orgullo tener este evento en el Coliseo de Puerto Rico, hemos tenido grandes eventos en sus 19 años de historia y este se suma a la lista de grandes eventos de los que hemos sido parte”, indicó Jorge L. Pérez, Gerente Regional de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Disney 100 in concert” es una coproducción de Disney y No Limit Entertainment. Las entradas están disponibles y pueden ser adquiridas a través de Ticketera.com o en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.