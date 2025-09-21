Opinión
21 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Gran Combo de Puerto Rico celebra con Bad Bunny el fin de la residencia

Los conocidos Mulatos del Sabor agradecieron al artista vegabajeño

21 de septiembre de 2025 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al centro Bad Bunny, junto a El Gran Combo de Puerto Rico, en un compartir luego de la función número 31. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Luego de que culminara la histórica residencia del exponente de fama mundial Bad Bunny, todo fue celebración ante la magnitud e impacto de este acontecimiento, que rompió esquemas.

RELACIONADAS

El Gran Combo de Puerto Rico se unió a lo que fue el festejo posterior de la función que puso punto final a lo casi tres meses de espectáculos y movimiento feroz en la economía puertorriqueña. Así lo dieron a conocer este domingo a través de sus redes sociales.

“Gracias @badbunnypr por hacernos parte del after-party de celebración de tu histórica residencia", publicaron los “Mulatos del Sabor”.

En la foto se puede apreciar a Benito Antonio Martínez Ocasio al centro, junto a los actuales vocalistas Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández, así como algunos de los músicos que conforman la legendaria agrupación salsera.

Como es sabido, uno de los temas de la nueva propuesta musical “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, es “NUEVAYoL” que utiliza los versos “Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, grabada en 1975 por esta agrupación puertorriqueña con más de 60 años de carrera musical, en la voz de Andy Montañez.

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Bad Bunny y Marc Anthony cantan “Preciosa”: así lo hicieron

Los fanáticos estallaron de emoción durante el último concierto de la residencia “No me quiero ir de aquí“.

Muchos de los comentarios de sus seguidores coincidieron en que se quedaron con las ganas de que se lograra ese junte sobre el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como uno de los invitados en la residencia.

Así fue el último “Acho PR es otra cosa” de la residencia de Bad Bunny

Así fue el último “Acho PR es otra cosa” de la residencia de Bad Bunny

¿A quién le tocó durante el gran cierre de “No me quiero ir de aquí”?

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
