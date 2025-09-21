El Gran Combo de Puerto Rico celebra con Bad Bunny el fin de la residencia

Luego de que culminara la histórica residencia del exponente de fama mundial Bad Bunny, todo fue celebración ante la magnitud e impacto de este acontecimiento, que rompió esquemas.

El Gran Combo de Puerto Rico se unió a lo que fue el festejo posterior de la función que puso punto final a lo casi tres meses de espectáculos y movimiento feroz en la economía puertorriqueña. Así lo dieron a conocer este domingo a través de sus redes sociales.

“Gracias @badbunnypr por hacernos parte del after-party de celebración de tu histórica residencia", publicaron los “Mulatos del Sabor”.

En la foto se puede apreciar a Benito Antonio Martínez Ocasio al centro, junto a los actuales vocalistas Jerry Rivas, Anthony García y Joselito Hernández, así como algunos de los músicos que conforman la legendaria agrupación salsera.

Como es sabido, uno de los temas de la nueva propuesta musical “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, es “NUEVAYoL” que utiliza los versos “Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York”, grabada en 1975 por esta agrupación puertorriqueña con más de 60 años de carrera musical, en la voz de Andy Montañez.

Muchos de los comentarios de sus seguidores coincidieron en que se quedaron con las ganas de que se lograra ese junte sobre el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como uno de los invitados en la residencia.