Elton John narra cómo ha sido su pérdida de visión: “Es angustiante”

El cantante británico Elton John reveló que perdió la visión en su ojo derecho debido a una grave infección ocular que contrajo durante unas vacaciones en Francia en el verano de 2024. Esta situación presuntamente transformó su vida cotidiana y su carrera profesional.

Durante una entrevista ofrecida a Variety, el artista señaló: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”.

En otra entrevista con The Times, describió que la infección afectó ambos ojos y esto trajo cambios radicales para su vida cotidiana. Mencionó que la discapacidad visual alteró tanto su vida profesional como familiar y personal. En este sentido, reconoció que la ausencia de su visión afectó su rol como padre, pues le dificulta su participación activa en las actividades de sus hijos, Zachary y Elijah.

PUBLICIDAD

“No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque estaba acostumbrado a disfrutar de todo eso. Es angustiante”, explicó.

Golpe emocional

Elton John reconoció que la complicación de salud lo obligó a buscar nuevas formas de adaptarse; sin embargo, señaló que lo más difícil ha sido enfrentar la imposibilidad de interactuar en los momentos familiares. Además, no puede leer, ver rostros de sus familiares y realizar tareas simples, lo que le ha generado estrés y frustración.

Pese a esto, el británico ha decidido mantener el optimismo. “He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien. No debes perder la esperanza, debes ser estoico, debes ser fuerte y siempre intentar derribar la puerta para mejorar las cosas”, destacó.

Por otro lado, reconoció que el acompañamiento de sus seres queridos ha sido esencial en este momento de su vida. Resaltó la compañía de su esposo, David Furnish, de sus hijos, y el respaldo de sus amigos.

“A veces me desanimo, pero en general tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él (a Furnish)”, señaló.