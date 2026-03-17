“Es mi álbum más honesto”: Christian Meier regresa a la música con “Así es la ley”

El artista peruano Christian Meier estrenó este mes su nuevo álbum “Así es la ley” el cual define como “el más honesto de toda su carrera”.

Aunque gran parte de su popularidad se la debe a su faceta actoral, habiendo siendo parte de telenovelas sumamente exitosas como “Doña Bárbara” o “La Tormenta”, Meier comenzó su trayectoria musical mucho antes de llegar a la pantalla chica como galán, por lo que este lanzamiento representa también una reconexión con su vena de compositor.

“Estoy muy contento porque es un álbum que ya tenía listo hace un año y que ha salido tal cual me lo imaginé”, compartió Meier en entrevista telefónica con El Nuevo Día. Para él, a sus 55 años, este proyecto refleja una etapa de plena libertad creativa y madurez, donde ya no busca números ni tendencias, sino poder transmitir su propia voz y sonidos. “Hoy no percibo números de ningún tipo. No pienso en reproducciones ni en dinero. A estas alturas, empiezas a disfrutar tu carrera por lo que es”, aseguró.

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Se trata del sexto álbum solista de Meier (Suministrada)

Producido en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de premios Grammy por su trabajo con prestigiosos artistas latinoamericanos como Andrés Calamaro y Fito Páez, "Así es la ley" es el sexto álbum como solista de Meier, quien participó activamente, además de la voz, en la producción, los teclados y cada decisión creativa. “Cuando hago música, de alguna manera soy el capitán de mi propio barco. Estoy detrás de la producción de cada álbum y me encargo de todos los detalles del proyecto”, explicó.

El álbum cuenta con nueve canciones, cuatro sencillos previamente lanzados y cinco temas inéditos, y a nivel de sonidos explora distintos matices del rock y el pop rock con influencias de folk y soul.

La canción que da nombre al proyecto, "Así es la ley", funciona como carta de presentación del disco. “Cuando terminé (de grabar la canción), supe que esa frase contenía todo el sentido del disco. Habla de esas normas no escritas que muchas veces aceptamos sin cuestionar. Sentí que era el momento de hacer un álbum con carácter, que me representara hoy”, explicó el cantautor.

Cada tema tiene un significado especial para el artista. Entre las inéditas, Puerto de Palos está inspirada en recuerdo muy personal. “La escribí pensando en un amigo que creció conmigo y que ya no está. Habla un poco del nombre de la calle en la que nos conocimos y de historias de hace muchísimos años cuando crecimos juntos”, compartió Meier. También reveló que "Yo también"es un tema que comenzó hace más de 30 años y que finalmente pudo terminar para este disco. Otras canciones, como "Crímenes perfectos" y "Nací para olvidar", muestran la exploración del artista por géneros variados.

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El lanzamiento del álbum también incluye un proyecto audiovisual compuesto por cinco capítulos y también dirigidos por él, pensados como una obra continua donde cada pieza inicia donde termina la anterior. El quinto capítulo, que da nombre al álbum, ya está disponible en YouTube, completando el cortometraje conceptual.