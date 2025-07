Estas fueron las enfermedades de Ozzy Osbourne

La causa de su muerte no fue revelada públicamente. La noticia fue confirmada por medios internacionales durante la tarde. En febrero de este año, el propio Osbourne había admitido que ya no podía caminar y que su estado de salud se encontraba deteriorado.

Durante una emisión de su programa de radio en Sirius XM, el cantante expresó: “No puedo caminar, pero ¿sabes en qué pensaba durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo. Puede que me queje de no poder caminar, pero miro al futuro y veo gente que no ha hecho ni la mitad de lo que yo he hecho y que no ha llegado tan lejos”.